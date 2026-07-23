Primarul comunei Brebeni, Florea Cîrstea îi felicită pe absolvenții de clasa a VIII-a admiși la liceu: „Comunitatea noastră este mândră de voi”

Primarul comunei Brebeni, Florea Cîrstea, adresează cele mai calde felicitări absolvenților clasei a VIII-a, după afișarea rezultatelor repartizării computerizate la liceu pentru anul școlar 2026-2027. Edilul le urează succes în noua etapă a parcursului educațional, apreciind efortul depus de elevi, sprijinul oferit de părinți și implicarea cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Brebeni. Totodată, acesta îi adresează mulțumiri directoarei Ionela Ene pentru dedicarea și contribuția sa la buna desfășurare a activității unității de învățământ, subliniind că întreaga comunitate este mândră de reușita tinerilor și le va rămâne alături în drumul lor spre performanță.

„Dragi absolvenți ai clasei a VIII-a, cu ocazia finalizării repartizării computerizate la liceu pentru anul școlar 2026-2027, vă adresez, în numele meu și al Primăriei Comunei Brebeni, cele mai calde felicitări! Ați încheiat cu succes un ciclu important din formarea voastră și ați pășit cu încredere spre un nou capitol al vieții. Rezultatele obținute sunt rodul muncii voastre susținute, al implicării părinților și al dăruirii dascălilor de la Școala Gimnazială Brebeni. Doresc să adresez mulțumiri speciale doamnei manager Ionela Ene, pentru implicarea și dedicarea de care a dat dovadă în coordonarea acestui proces și, în general, în buna funcționare a școlii noastre. Vă urez mult succes în noua etapă de învățământ liceal, sănătate și putere de muncă pentru a vă atinge toate visurile. Comunitatea noastră este mândră de voi și vă va fi mereu alături! La mulți ani și baftă în tot ceea ce vă propuneți!”, este mesajul primarului comunei Brebeni, Florea Cîrstea.