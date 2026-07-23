Primăria Slatina le cere proprietarilor de garaje să le întrețină și să le folosească doar în scopul pentru care au fost autorizate

Primăria municipiului Slatina atrage atenția proprietarilor de garaje că au obligația de a le întreține și reabilita, inclusiv acoperișurile, pentru a contribui la un aspect urban îngrijit și pentru a evita eventualele riscuri de siguranță. Totodată, administrația locală reamintește că aceste construcții trebuie folosite exclusiv conform destinației pentru care au fost autorizate, iar transformarea lor în spații comerciale, ateliere sau depozite este interzisă. Reprezentanții Primăriei anunță că nerespectarea acestor obligații va atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege, în cadrul demersurilor de menținere a unui oraș curat și bine administrat.

„Garajele fac parte din imaginea orașului. Să le păstrăm îngrijite! Primăria Municipiului Slatina le reamintește tuturor proprietarilor de garaje că au obligația de a întreține și reabilita exteriorul acestora, inclusiv acoperișurile, astfel încât să nu afecteze aspectul orașului și siguranța celor din jur. Totodată, garajele trebuie să își păstreze destinația pentru care au fost autorizate. Transformarea acestora în spații comerciale, ateliere sau depozite nu este permisă și constituie abatere de la prevederile legale. Ne dorim un oraș curat, ordonat și respectat de toți cei care locuiesc aici. De aceea, acolo unde obligațiile legale nu vor fi respectate, vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de lege. Un oraș îngrijit începe cu responsabilitatea fiecăruia dintre noi”, transmit reprezentanții Primăriei Slatina.