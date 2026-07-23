Nicolae Stan, primarul de la Colonești a demisionat!

Luni, 20 iulie, cu ocazia Zilei Comunei, pe scena Festivalului Călușeresc „Ilie Martin” ajuns la ediția a XXII a urcat pentru ultima oară din poziția de primar al localității Nicolae Stan.

Târziu, spre seară, edilul a surprins audiența prin anunțul demisiei sale din funcția publică. Înțelegând faptul că vine o vreme când e timpul să renunțe la funcția prin care a făcut din Colonești o localitate de nivel european, din punct de vedere al investițiilor în infrastructură, cu o activitate de peste cinci decenii în interes public, președinte al CAP-ului din comună, primar, deputat în Parlamentul României, Nicolae Stan predă ștafeta viceprimarului comunei, Mircea Stan. Recunoscut la nivel național, apreciat de cei care l-au cunoscut, prieteni și neprieteni, Stan de la Colonești rămâne un reper pentru ce înseamnă administrația publică locală.

La capătul unei cariere în interes public, Nicolae Stan nu a reușit să ascundă la finalul discursului său o lacrimă de despărțire de cei ce au fost alături de el în această perioadă…

„Dragi concetățeni, astăzi este o zi de sărbătoare pentru comuna noastră. Cea de-a XXII-a ediție a Festivalului de Căluș ‘Ilie Martin’ nu este doar o manifestare culturală, ci este sărbătoarea Coloneștiului și a oamenilor care au păstrat și au dus mai departe tradițiile acestor locuri. Într-o zi ca aceasta am ales să fiu în fața dumneavoastră nu doar ca primar, ci și ca fiu al acestei comune, după o viață întreagă petrecută în slujba ei. Astăzi vreau să vă fac un anunț important…

Dacă m-ar întreba cineva ce am iubit cel mai mult în viață, răspunsul meu ar fi simplu: familia mea și comuna Colonești. Am avut și am trei copii: o fată, un băiat și comuna Colonești. Pe primii doi mi i-a dăruit Dumnezeu. Pe cel de-al treilea l-am crescut împreună cu dumneavoastră, prin muncă, prin răbdare și prin credința că această comună poate deveni un loc mai bun pentru fiecare dintre noi. Am iubit Coloneștiul cu aceeași sinceritate cu care mi-am iubit familia și îl voi purta în suflet cât timp Dumnezeu îmi va mai da zile. De aceea, astăzi îmi înaintez demisia din funcția de primar al comunei Colonești. Este o hotărâre pe care nu am luat-o nici ușor și nici în grabă. Am luat-o cu împăcare și cu convingerea că mi-am făcut datoria față de oamenii acestei comune.

Astăzi, Coloneștiul are gaz, apă, canalizare, drumuri asfaltate și investiții care au schimbat în bine viața oamenilor. Au fost modernizate și drumurile agricole care leagă satele Guiești, Sârbii-Măgura, Vlaici și Chelbești de principalele căi de circulație, deschizând noi posibilități pentru dezvoltarea comunei. Nimic din toate acestea nu s-a făcut peste noapte și nici de unul singur. Sunt rezultatul muncii unei echipe și al încrederii pe care dumneavoastră mi-ați acordat-o de-a lungul atâtor ani. În același timp, această decizie este influențată și de problemele de sănătate cu care ne confruntăm eu și soția mea. Vine o vreme când fiecare trebuie să înțeleagă că este bine să lase loc celor care au puterea să continue ceea ce el a început.

Plec din această funcție cu recunoștință, în cel mai scurt timp, imediat după ce vom instala și rețeaua de gaze în satul Vlaici. Vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături. Pentru că m-ați sprijinit atunci când a fost greu și pentru că, atunci când am greșit, ați avut curajul să-mi spuneți. Nimeni nu este fără greșeală. Nici în administrație, nici în viață. Dacă, uneori, prin hotărârile mele sau prin felul meu de a fi, am supărat pe cineva, îi cer iertare. Privind în urmă, îmi dau seama că aproape întreaga mea viață a fost legată de administrația acestei comune.

Am început ca șef de fermă, apoi am fost președinte de CAP, primar, parlamentar și din nou primar. Aproape șase decenii de muncă în administrație, în care am încercat să lucrez nu pentru un partid, ci pentru dezvoltarea comunei Colonești. Nu spun că am făcut tot ce se putea face. Nu spun că am avut întotdeauna dreptate. Dar pot spune, cu mâna pe inimă, că fiecare hotărâre importantă pe care am luat-o a avut un singur scop: binele comunei. Acum este vremea ca altcineva să ducă mai departe această răspundere. Știu că vor exista oameni care vor spune că este vorba despre nepotism, pentru că fiul meu, Mircea Stan, va prelua conducerea Primăriei ca primar interimar. Le respect părerea, dar adevărul este altul.

Mircea Stan nu preia această funcție pentru că este fiul meu, ci pentru că așa prevede legea. După vacantarea funcției de viceprimar și alegerea sa de către Consiliul Local, legea îi dă dreptul și obligația de a conduce temporar administrația comunei până la organizarea alegerilor.

Mai departe, numai cetățenii vor hotărî, prin vot, cine va conduce Coloneștiul. Mircea Stan a mai fost primar și știe cât de grea este această răspundere. Îi doresc să învețe din tot ce a trăit până acum și să ducă mai departe proiectele comunei. Mai ales să reușească ceea ce eu mi-am dorit întotdeauna și, deseori, am și reușit: atragerea de investiții și crearea de locuri de muncă pentru tinerii care vor să rămână acasă. Și mai vreau ca Mircea Stan să creeze locuri de muncă în comuna noastră, ceea ce ar fi cu adevărat un lucru remarcabil. Știu, asta depinde și de guvernarea care se va instala, sper, într-un termen scurt, căci țara suferă din toate punctele de vedere: politic, social, economic, cultural… S-a furat prea mult și nu s-a pus nimic în loc… În toți acești ani am lucrat cu multe guverne și cu oameni din toate partidele. Cu unii am colaborat foarte bine. Cu alții mai greu. Așa este viața publică. Dar am învățat un lucru: atunci când interesul comunității este pus pe primul loc, diferențele politice devin mai puțin importante.

De aceea, îi rog pe toți cei care conduc astăzi România să lase deoparte orgoliile, conflictele și dezbinarea. Și, mai ales, minciuna, ca exercițiu de marketing… Românii au nevoie de stabilitate, de muncă, de respect și de înțelepciune. Țara aceasta are destule probleme ca să ne mai permitem să pierdem timpul certându-ne între noi. Le mulțumesc domnului președinte Oprescu și organizației PSD Colonești pentru sprijinul acordat proiectelor importante ale comunei. Atâta cât a putut și cât le-a fost îngăduit de alții. Le doresc să rămână și de acum înainte alături de Colonești, indiferent cine va conduce administrația locală. Dacă plec cu un regret, acela este că nu am reușit să văd construit Complexul Sportiv Colonești, proiectul la care am ținut poate cel mai mult. Sper din suflet ca acest vis să fie împlinit într-o zi. Am venit în Primărie cu mâinile curate și plec tot cu mâinile curate. Aceasta este cea mai mare mulțumire pe care o poate avea un om după o viață întreagă în slujba comunității. Dacă peste ani cineva își va aminti de mine, nu-mi doresc să spună că am fost un primar fără greșeală. Mi-ar fi de ajuns să spună atât: „A fost un om care și-a iubit comuna și a muncit pentru ea.

Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o de-a lungul tuturor acestor ani. Tot ceea ce am realizat am făcut împreună. Eu am fost primarul. Dar Coloneștiul l-au construit oamenii lui. Oriunde mă va purta viața de acum înainte, voi rămâne unul dintre dumneavoastră. Cât mă vor ține puterile, voi fi alături de această comunitate pe care am iubit-o și pe care o voi iubi până la sfârșitul vieții. Dumnezeu să binecuvânteze comuna Colonești!”