Sportivii CSM Slatina aduc noi motive de mândrie

CSM Slatina începe noul sezon competițional cu rezultate care demonstrează valoarea sportului slătinean. Echipa de șah a debutat cu o victorie în Divizia B, în timp ce boxerul Arun Tudoroiu a produs una dintre surprizele Turneului Internațional „Golden Belt”, după ce a trecut în primul tur de un campion mondial din Uzbekistan. Primarul Mario De Mezzo promite să rămână un partener de încredere pentru sportivii care duc numele Slatinei la cel mai înalt nivel, atât în țară, cât și peste hotare.

„Sportivii CSM Slatina continuă să demonstreze că talentul, disciplina și perseverența aduc rezultate care fac cinste orașului nostru. La șah, echipa CSM Slatina a debutat cu dreptul în noul sezon al Diviziei B, obținând o victorie importantă, scor 2,5 – 1,5, în fața formației Tinerii Spartani Târgu-Jiu. Un început promițător, care confirmă valoarea și seriozitatea sportivilor noștri.

La box, Arun Tudoroiu a reușit o performanță deosebită la Turneul Internațional ‘Golden Belt’, învingând încă din primul tur un campion mondial din Uzbekistan. Este o victorie care vorbește despre caracter, pregătire și nivelul înalt al școlii de box din Slatina. Primăria Municipiului Slatina susține performanța sportivă și îi încurajează pe toți cei care, prin muncă și ambiție, duc numele orașului nostru pe cele mai înalte podiumuri. Felicitări tuturor sportivilor, antrenorilor și celor care contribuie zi de zi la aceste rezultate! Suntem mândri de voi și vă dorim mult succes în competițiile următoare!”, a declarat primarul Mario De Mezzo.