Schimbări importante la Ambulatoriul SJU Slatina. Program nou pentru Telefonul Pacientului

Apitalul Județean de Urgență Slatina anunță modificări în organizarea activității Ambulatoriului de Specialitate, valabile începând cu 3 august 2026. Telefonul Pacientului, destinat programărilor la cabinetele din Ambulatoriu, va putea fi apelat de luni până vineri, între orele 10:00 și 15:00. Tot de la aceeași dată, pacienții programați după ora 15:00 la cabinetele de Psihiatrie, Recuperare Medicală, Dermatologie și Oftalmologie nu vor mai fi nevoiți să treacă pe la Recepție, urmând să se prezinte direct la cabinetul medical unde au programarea.

„Pentru o mai bună organizare în cadrul Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Județean de Urgență Slatina, începând din data de 03.08.2026, Telefonul Pacientului – 0349.911- va funcționa, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00-15.00. Telefonul Pacientului este folosit exclusiv pentru programările la cabinetele din Ambulatoriul de Specialitate. Tot începând din data de 03.08.2026, pacienții care au programări la Cabinetele Psihiatrie, Recuperare Medicală, Dermatologie și Oftalmologie, din Ambulatoriu, după ora 15.00, vor merge direct în cabinete, fără să mai treacă pe la Recepție. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru încrederea acordată!”, transmit reprezentanții SJU Slatina.