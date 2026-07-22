Primarul Liviu Anuța invită comunitatea din Voineasa la o seară de film în aer liber, la Balta Rusănești

Locuitorii comunei Voineasa sunt invitați să petreacă o seară de vară într-un decor natural, la proiecția în aer liber a filmului „Peter Pan & Wendy”, inițiativă lansată de primarul Liviu Anuța. Evenimentul va avea loc vineri, 24 iulie, de la ora 20:45, la Balta Rusănești, iar accesul este gratuit. Organizatorii își propun să ofere familiilor și prietenilor un prilej de relaxare și socializare, într-o atmosferă de poveste, dedicată întregii comunități.

„La inițiativa domnului primar,avem deosebita plăcere să vă invităm la o seară specială dedicată comunității noastre – o proiecție de film în aer liber, într-un cadru natural deosebit. Vineri, 24 iulie, începând cu ora 20:45, ne vom bucura împreună de filmul ‘Peter Pan & Wendy’, la Balta Rusănești. Este o ocazie minunată de a petrece timp de calitate alături de familie și prieteni, de a ne relaxa și de a crea amintiri frumoase împreună. Intrarea este liberă pentru toți participanții! Vă așteptăm cu drag să fim împreună la această seară de poveste!”, transmit reprezentanții Primăriei Voineasa.