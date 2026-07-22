„O vară în siguranță”. Polițiștii au stat de vorbă cu locuitorii din Caracal

Polițiștii olteni au ieșit în mijlocul comunității din Caracal pentru a le reaminti oamenilor că o vacanță liniștită începe cu prevenția. În cadrul campaniei naționale „O vară în siguranță”, aceștia au discutat cu cetățenii despre cum se pot feri de furturi și înșelăciuni, în special de cele din mediul online, și au oferit sfaturi practice pentru protejarea datelor personale și a bunurilor. O atenție specială a fost acordată persoanelor vârstnice și minorilor, categorii considerate mai vulnerabile în fața infractorilor.

„La data de 20 iulie, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt – Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, Biroul Siguranță Școlară și Poliția Municipiului Caracal au desfășurat o activitate informativ-preventivă în Parcul ‘Constantin Poroineanu’ din municipiul Caracal, în cadrul campaniei naționale ‘O vară în siguranță’. Pe parcursul activității, polițiștii au purtat discuții cu membrii comunității locale și au transmis recomandări pentru prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului și a infracțiunilor informatice. Totodată, au fost distribuite materiale informative, cu accent pe măsurile de protecție pe care cetățenii le pot adopta pentru a evita să devină victime ale faptelor de natură penală.

În cadrul întâlnirilor, o atenție deosebită a fost acordată categoriilor vulnerabile, respectiv persoanelor vârstnice și minorilor, acestea fiind vizate cu precădere de autorii unor astfel de infracțiuni, în special în mediul online. Inspectoratul de Poliție Județean Olt recomandă cetățenilor să manifeste prudență în relațiile cu persoane necunoscute, să nu furnizeze date personale sau bancare și să verifice cu atenție autenticitatea informațiilor și a ofertelor primite prin telefon sau internet. Astfel de activități vor continua și în perioada următoare, scopul acestora fiind creșterea gradului de informare și conștientizare a populației, precum și dezvoltarea unui comportament preventiv în rândul tuturor categoriilor de cetățeni”, transmit reprezentanții IPJ Olt.