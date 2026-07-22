Deputatul Gigel Știrbu cere explicații după informațiile privind o presupusă întâlnire între Marcel Ciolacu și Ionel Arsene în Italia

Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, reacționează la informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora fostul premier Marcel Ciolacu s-ar fi întâlnit în Italia cu Ionel Arsene, fost președinte al Consiliului Județean Neamț, condamnat definitiv în România și fugit din țară. Liberalul susține că, dacă aceste informații se confirmă, situația ridică semne de întrebare privind respectarea principiilor de integritate și responsabilitate în viața publică și solicită explicații clare, susținând că românii au dreptul să primească răspunsuri într-un caz care poate afecta încrederea în clasa politică.

„Cât de mult dispreț trebuie să ai față de români ca să nu-ți mai pese nici măcar de aparențe? În spațiul public au apărut imagini și informații potrivit cărora Marcel Ciolacu s-ar fi întâlnit în Italia cu Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, condamnat definitiv în România și fugit din țară pentru a se sustrage executării pedepsei. Dacă aceste informații sunt reale, atunci avem de-a face cu o imagine care spune totul despre modul în care o parte a clasei politice înțelege raportarea la lege, la morală și la cetățeni. Vă întreb pe dumneavoastră: Vi se pare firesc ca un fost prim-ministru al României, fost președinte al Camerei Deputaților, fost vicepremier și fost președinte al PSD să se întâlnească, în afara țării, cu un om condamnat definitiv de justiția română și fugit pentru a evita executarea pedepsei? Ce mesaj primesc românii care își plătesc taxele, respectă legea și muncesc cinstit? Că există două Românii? Una în care cetățeanul obișnuit răspunde pentru orice greșeală și alta în care oamenii puterii continuă să socializeze, să își păstreze relațiile și să se comporte ca și cum o condamnare definitivă n-ar însemna nimic?

Nu este doar despre o fotografie, este despre simbolul pe care îl transmite, este despre imaginea unei rețele politice care pare să nu mai simtă nevoia să se ascundă. Care nu mai consideră că datorează explicații opiniei publice și care pare convinsă că românii vor uita și vor trece mai departe. România are nevoie de lideri care să se delimiteze fără echivoc de orice persoană condamnată pentru fapte de corupție, nu de imagini care ridică întrebări serioase despre valorile și standardele morale ale celor care au condus această țară. Indiferent de partidul pe care îl susținem, un principiu ar trebui să ne unească pe toți: funcțiile publice înalte presupun responsabilitate, iar întâlnirile publice sau private care pot compromite încrederea cetățenilor trebuie explicate. Românii merită răspunsuri. Pentru că tăcerea, în astfel de situații, nu face decât să alimenteze convingerea că, pentru unii, legea este doar pentru ceilalți”, este declarația deputatului Știrbu.