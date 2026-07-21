Prima ediție a Fishing Cup Balș îi provoacă pe cei mai tineri pescari la o zi de competiție și aventură în natură

Copiii pasionați de pescuit sunt invitați să participe la prima ediție a Fishing Cup Balș, competiție organizată pe 8 august 2026, la Complexul Piscicol Padrino din Piatra Olt. Participarea este gratuită, iar organizatorii au pregătit premii pentru toți concurenții, alături de gustări și apă, într-un eveniment care îmbină spiritul competiției cu relaxarea în mijlocul naturii. Concursul va fi desfășurat pe categorii de vârstă, pentru a asigura șanse egale tuturor participanților, iar locurile disponibile sunt limitate. Înscrierile se fac la numărul de telefon 0752 995 090.

„Fishing Cup Balș – Ediția I aduce împreună copiii pasionați de pescuit pentru o zi dedicată competiției, distracției și petrecerii timpului în mijlocul naturii. Evenimentul este organizat pentru a încuraja răbdarea și bucuria de a descoperi frumusețea acestui sport. Participarea este gratuită, iar fiecare copil înscris va avea parte de premii, gustări și hidratare din partea organizatorilor. Concursul se desfășoară pe categorii de vârstă, astfel încât fiecare participant să se bucure de o competiție echilibrată și de o experiență de neuitat. 8 august 2026, la Complexul Piscicol Padrino – Piatra Olt, vă așteptăm la prima ediție a Fishing Cup Balș. Locurile sunt limitate, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0752 995 090. Nu ratați ocazia de a lua parte la o zi plină de emoții și voie bună!”, este mesajul primarului Cătălin Rotea.