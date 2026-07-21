Incendiul a mistuit acoperișul unei case din satul Criva

Un incendiu puternic a izbucnit, marți dimineață, 21 iulie 2026, la o locuință din satul Criva, orașul Piatra-Olt, după un scurtcircuit electric produs la instalația casei. Pompierii ISU Olt au intervenit cu un dispozitiv amplu și au reușit să limiteze propagarea flăcărilor, astfel încât nu au fost înregistrate victime. În urma incendiului, acoperișul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, a fost grav afectat, fiind înregistrate doar pagube materiale.

„În dimineața de 21.07.2026, pompierii militari au fost sesizați prin apel la 112, cu privire la un incendiu la acoperișul unei case din satul Criva, Piatra-Olt. La locul solicitării, pompierii din cadrul ISU Olt au intervenit pentru lichidarea incendiului cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțimi, 1 echipaj de prim-ajutor SMURD B2, încadrate cu 1 ofițer și 16 subofițeri. Nu au fost înregistrate victime, doar pagube materiale. Pagubele fiind majoritare la acoperișul casei, în jur de 200mp. Cauza probabilă a incendiului fiind un scurtcircuit electric”, se arată în comunicatul ISU Olt.