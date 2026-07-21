Drăgănești-Olt. O nouă ediție a Bâlciului Tradițional de Pantelimon

Primăria orașului Drăgănești-Olt organizează, în perioada 25-26 iulie 2026, pe Strada Parcului, mult așteptatul Bâlci Tradițional de Pantelimon, un eveniment dedicat comunității și păstrării tradițiilor locale. Timp de două zile, vizitatorii vor avea ocazia să se bucure de atmosfera autentică a bâlciului, unde vor găsi un parc de distracții, un târg cu produse tradiționale, standuri ale meșterilor populari și o varietate de preparate culinare care promit să încânte toate gusturile.
Organizatorii anunță că ediția din acest an va aduce și numeroase surprize, transformând evenimentul într-un prilej de relaxare, socializare și celebrare a tradițiilor românești.
Drăgănești-Olt vă așteaptă pe 25 și 26 iulie 2026, pe Strada Parcului, pentru două zile pline de distracție, gusturi autentice și momente de neuitat.