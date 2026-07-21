DN 6. Zeci de șoferi sancționați și șase permise reținute în urma unei acțiuni a polițiștilor olteni

Polițiștii olteni au desfășurat, la începutul acestei săptămâni, o acțiune preventivă pe DN 6, una dintre cele mai circulate artere din județ, pentru creșterea siguranței în trafic și reducerea riscului producerii accidentelor. În cadrul controalelor au fost organizate șase filtre rutiere, au fost efectuate peste 40 de testări pentru consumul de alcool și substanțe psihoactive, toate cu rezultate negative, iar pentru abaterile constatate au fost aplicate 51 de sancțiuni contravenționale. Totodată, polițiștii au reținut șase permise de conducere și au desfășurat activități de informare, încurajând șoferii să adopte un comportament responsabil la volan.

„În acest început de săptămână, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat o acțiune preventivă pe DN 6, având ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație. În cadrul acțiunii au fost organizate 6 filtre rutiere fixe, activitățile fiind desfășurate pentru identificarea situațiilor cu potențial de risc în trafic. Pentru creșterea siguranței rutiere și identificarea comportamentelor care pot pune în pericol participanții la trafic, polițiștii au efectuat verificări cu aparatele radar și alcooltest sau pentru depistarea substanțelor psihoactive, fiind realizate peste 40 de testări, fără a fi înregistrate rezultate pozitive.

În urma verificărilor efectuate, pentru neregulile constatate au fost aplicate 51 de sancțiuni contravenționale, fiind dispuse totodată măsuri menite să elimine riscurile din trafic. Astfel, au fost reținute 6 permise de conducere, 5 pentru efectuarea unor depășiri neregulamentare și 1 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime legale admise. Pe lângă măsurile dispuse, polițiștii rutieri au desfășurat și activități cu caracter preventiv-educativ, adresând recomandări participanților la trafic cu privire la adoptarea unei conduite responsabile și adaptate condițiilor de drum”, transmit reprezentanții IPJ Olt.