20 iulie 2026, Colonești Festivalul de Căluș „Ilie Martin“, ediția XXII, despre oamenii locului

Luni, 20 iulie 2026, la Colonești a avut loc ediția XXII a celui mai important festival local din județul Olt dedicat călușului. Ansambluri din județ, artiști ai muzicii populare au urcat pe scena consacrată arătând mișcarea de rezistență culturală a unei zone unde tot ce-i românesc nu piere.

O sărbătoare datorată exclusiv primarului Nicolae Stan, cel ce a înțeles corect misiunea administrativă, cea prin care investițiile în infrastructură trebuie susținute prin mișcarea culturală.

Colonești este astăzi și un loc unde normalitatea este la ea acasă. Au răspuns invitației, pe lângă publicul local, oameni politici din tot spectrul politic, arătând că undeva, în estul județului Olt există un loc unde pot fi lăsate deoparte orgoliile mărunte și ambițiile mărunte ce țin capul de afiș al zilei.

România, țara unde se poate trăi în pace socială are capitala la Colonești.

Unde primarul știe că nu a făcut tot ce se putea face, spune că nu a avut întotdeauna dreptate, dar afirmă în fața comunității, cu mâna pe inimă, că fiecare hotărâre a luat-o cu un singur scop, binele comunei. O concluzie a sa luată după ceva peste cinci decenii de muncă în interesul public.

Aproape de oameni, nu a fost niciodată un slogan la Colonești, a reprezentat un mod de lucru al unei administrații locale ale cărei rezultate se văd astăzi…