S.O.S ROMÂNIA – PATRIOTISMUL NU DOAR DE ZIUA NAȚIONALĂ

Chiar de ZIUA NAȚIONALĂ constat cu amărăciune că țara noastră se confruntă cu o problematică importantă, după care EUROPA s-a transformat din EUROPA PATRIILOR în EUROPA SFERELOR DE INFLUENȚĂ.
Din acest „unghi” s-a conturat o anumită „stare de spirit” prin care am fi sortiți unui VIITOR SUMBRU la care, cu sârguință, contribuie, pe lângă FORȚE EXTERNE, politicienii români, indiferent de culoare. Această „NOUĂ ATMOSFERĂ” care a fost cumplit înveninată în ultima vreme de multe scandaluri LA VÂRF, m-au determinat să scriu prezentul…
Începând cu ZIUA NAȚIONALĂ aș vrea ca el să exprime, să lumineze și mai ales să revigoreze, să reîntărească CONȘTIINȚA PATRIOTICĂ și SPIRITUL ROMÂNESC, căci apreciez că REEVALUAREA „TRĂIRILOR” de PATRIE și PATRIOTISM a devenit ABSOLUT PRIMORDIALĂ, fie că utilizăm în mod prioritar EDUCAȚIA cu pârghiile sale importante: ÎNVĂȚĂMÂNTUL, CULTURA și SPORTUL, fie TURISMUL și orice alt „mijloc”.
Pentru a fi mai bine înțeles, am să mă refer la o abordare sociologică, dar și afectivă a PATRIEI și PATRIOTISMULUI.
PATRIA – termen moștenit din latină (pater – tată) este spațiul geo-fizic moștenit în care trăim, având cea mai veche „istorie locuită” din lume pentru noi ROMÂNII. Să ne mândrim și să facem cunoscut LUMII spre a ști și să ne acorde respectul cuvenit. TĂBLIȚELE scrise, cele 3, cele 26 figurine din lut și piatră, brățara din scoici, oasele umane, deși au născut controverse în lumea științifică, sunt o realitate la TĂRTĂRIA – județul ALBA, iar vechimea de 7.000 de ani – cea mai mare din lume, demonstrează clar că CIVILIZAȚIA UMANĂ s-a născut în „miezul fortăreței carpatice” și că din sâmburele ei – TRANSILVANIA de azi – ÎNAINTAȘII NOȘTRI au răspândit-o în LUME începând cu viitoarea civilizație sumeriană – a cărei scriere celebră o copiază pe cea de la TĂRTĂRIA – prima scriere de pe planetă…
Aici, în acest spațiu al nostru, CARPATO-DANUBIAN, s-a format și a rămas în timp o comunitate conștientă de sine, care și-a păstrat milenii identitatea proprie ce a generat cultură și civilizație. Să ne mândrim cu putere și să simțim că acest spațiu a fost, este și va fi PATRIA pe care zecile de generații, în succesiunea lor au apărat-o cu prețul vieții, deseori, dezvoltând-o pe măsura timpului istoric.
Să nu uităm nicio clipă că PATRIA conservă „CREDINȚA NEAMULUI NOSTRU” și „SPAȚIUL SACRAL” prin locurile frumoase, prin cele sfinte, prin ritualurile și sărbătorile cu care ne regenerăm „spiritul”, ne modelăm „conștiința de sine” și mai ales ne păstrăm și întărim IDENTITATEA ROMÂNEASCĂ.
Suntem datori să ȘTIM MEREU că PATRIA ne delimitează spațiul ca POPOR cu caracteristicile noastre specifice, psihice și culturale și care asigură transmiterea „peste timp” a tradițiilor, credințelor și obiceiurilor culturale și perpetuarea simbolurilor românești.
PATRIA este cea care ne asigură resursele pentru viață, ne facilitează mersul înainte ca națiune, asigurându-ne atât individualitatea, cât și STATORNICIA în timp.
Întotdeauna să știm că PATRIA – ROMÂNIA – începe cu locul NATAL, ca vatră maternă, și apoi se lărgește cu spațiul geo-fizic românesc, cu munții, dealurile, câmpiile și apele ce ne întorc la geneză prin părinți, bunici, străbunici, stră-străbunici etc.
În sfârșit, PATRIA – ROMÂNIA – să ne „dezvolte” instinctul de conservare, mai ales în aceste vremuri complicate, în fața presiunilor distructive din afară, sprijinite uneori, din păcate, de forțe obscure interne, spre a ne păstra LIBERTATEA și INDEPENDENȚA NEAMULUI, căci numai PATRIA PĂMÂNTEASCĂ ne construiește PATRIA SUFLETEASCĂ. Și să nu uităm că pe amândouă le-am moștenit de la ÎNAINTAȘI și avem DATORIA de a le păstra VEȘNIC!
PATRIOTISMUL – înseamnă IUBIREA DE PATRIE și presupune o STARE DE SPIRIT care întreține LEGĂTURA VEȘNICĂ A OMULUI cu ȚARA de care are EL grijă, încât „nația trebuie iubită așa cum e, cum ne-a lăsat-o DUMNEZEU”, după cum afirma marele poet, patriot cu adevărat, MIHAI EMINESCU.
PATRIOTISMUL exprimă a milita pentru identitatea și suveranitatea „spațiului de viețuire” ca spațiul de civilizație susținând cultura, educația și specificul național.
ATENȚIE! Patriotismul nu presupune acceptarea fără logică a comunitarismului, iar patriotismul românesc excelează respectând fundamentele organice ale națiunii nostre cu profilul psihologic, limbă, artă, religie și obiceiuri…
Patriotismul are ca suport „SPECIFICUL NAȚIONAL” identificat ca „FIREA NEAMULUI ROMÂNESC” prin care participă la experiențele culturale și ale civilizației omenirii, aducându-și „coeficientul nostru românesc”.
Acest „specific național” românesc se „măsoară” prin caracterul etno-cultural al națiunii noastre, identificabil în LIMBĂ, în DREPT, în MORALĂ, în LITERATURĂ, în TRADIȚII și ARTĂ.
Nu în ultimul rând, PATRIOTISMUL presupune „amenajarea socială” a patriei, a spațiului nostru existențial, chiar dacă uneori necesită riscuri în numele DEMNITĂȚII și ORIGINII NOSTRE, iar cei care o fac constituie simboluri și repere de patriotism, ori ISTORIA NOASTRĂ, DIN TOTDEAUNA, este „PLINĂ” de ELE.
Dar AZI…
…este nevoie de o REVOLUȚIE în abordarea pe care o avem asupra PATRIOTISMULUI, asupra modului cum încurajăm, în primul rând, TINERETUL, cum să-l gândească și mai ales cum să acționeze în acest sens, iar EXEMPLE ar putea fi chiar VÂRSTNICII, indiferent că au fost muncitori, țărani, profesori, medici, artiști, antreprenori…