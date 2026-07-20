Primarul Nicușor Sîia: „Cea mai valoroasă investiție este în educație și în oameni”

În contextul sărbătoririi Sfântului Proroc Ilie, primarul comunei Radomirești, Nicușor Sîia, a felicitat și a lăudat, în cadrul ceremoniei, cei 19 elevi premiați pentru performanțe școlare deosebite. Edilul a catalogat performanța școlară drept o mândrie locală și a garantat că administrația va susține permanent școala, văzută ca pilonul viitorului comunității. Totodată, acesta a adresat mulțumiri profesorilor și părinților pentru contribuția lor la formarea noii generații și a transmis urări de sănătate și bine tuturor locuitorilor, precum și celor care își sărbătoresc onomastica de Sfântul Ilie.

„Stimați profesori, dragi părinți și bunici, dragi elevi, astăzi (n.r. 20 iulie) este o zi de sărbătoare pentru întreaga noastră comunitate. Îl cinstim pe Sfântul Proroc Ilie, ocrotitor al credinței, al curajului și al speranței, iar în același timp ne bucurăm să îi sărbătorim pe cei mai frumoși ambasadori ai comunei Radomirești – copiii noștri. Pentru mine, ca primar, acesta este unul dintre cele mai emoționante momente ale anului. Nimic nu este mai important decât să investim în educație și să răsplătim munca, seriozitatea și performanța. Astăzi premiem 19 elevi care au demonstrat că talentul, inteligența și perseverența pot deschide orice drum. Voi sunteți dovada că și într-o comună precum Radomirești se formează copii de valoare, capabili să-și construiască un viitor frumos și să reprezinte cu cinste locul în care v-ați născut.

Dragi copii, să nu uitați niciodată că succesul nu vine întâmplător. El se clădește în fiecare zi, prin muncă, disciplină, respect și încredere în propriile puteri. Continuați să învățați, să visați și să aveți curajul de a vă urma idealurile. Comunitatea noastră este mândră de voi și are nevoie de oameni bine pregătiți, care, într-o zi, să se întoarcă acasă și să contribuie la dezvoltarea Radomireștiului. Felicit din suflet părinții, care au făcut sacrificii și au fost alături de copii la fiecare pas. Felicit profesorii pentru dăruirea, răbdarea și profesionalismul cu care modelează caractere și destine. Rezultatele de astăzi sunt rodul unei frumoase echipe: elevi, părinți și dascăli. Ca administrație locală, ne asumăm responsabilitatea de a susține în continuare educația, pentru că știm că cea mai valoroasă investiție este în oameni. O comună puternică se construiește prin copii educați, oameni cinstiți și familii unite. În această zi binecuvântată, îi cerem Sfântului Proroc Ilie să ocrotească familiile dumneavoastră, să le dăruiască sănătate, pace și puterea de a merge înainte cu credință și speranță.

Dragi premianți, primiți aceste diplome și premii ca pe un semn al respectului și al recunoștinței întregii comunități. Sunt convins că acesta este doar începutul unui drum plin de realizări. Felicitări tuturor! Dumnezeu să binecuvânteze comuna Radomirești, locuitorii ei și pe toți copiii noștri! La mulți ani tuturor celor care își serbează onomastica de Sfântul Ilie! Vă mulțumesc!”, este mesajul primarului comunei Radomirești, Nicușor Sîia.