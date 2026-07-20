Poliția Locală Slatina: „Societate sancționată după ce a funcționat fără aviz și a sfidat măsura de suspendare”

Un operator economic din Slatina a fost sancționat de Poliția Locală după ce a desfășurat activități de alimentație publică fără avizul obligatoriu de funcționare și a ignorat măsura de suspendare impusă de autorități. Deși fusese amendată și obligată să își înceteze activitatea până la obținerea documentelor necesare, societatea a organizat un eveniment la doar două zile de la control, fără să fi făcut demersuri pentru intrarea în legalitate.

„Săptămâna trecută, polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Slatina au efectuat un control la o societate comercială de pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, unde au constatat că activitatea de alimentație publică se desfășura fără avizul obligatoriu eliberat de Direcția Generală Economică a Primăriei Municipiului Slatina. Pentru nerespectarea prevederilor legale, a fost aplicată sancțiunea contravențională, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea activității până la obținerea avizului necesar. Cu toate acestea, la doar două zile de la aplicarea sancțiunii, aceeași societate comercială a organizat un eveniment, ignorând măsura de suspendare dispusă de polițiștii locali.

Verificările ulterioare au arătat că reprezentanții societății nu întreprinseseră nici demersurile necesare pentru obținerea avizului de funcționare. Respectarea legii este o obligație pentru fiecare operator economic, iar măsurile dispuse de autorități trebuie respectate. Poliția Locală Slatina va continua controalele la unitățile de alimentație publică pentru a verifica existența documentelor necesare desfășurării activității și pentru a se asigura că legislația este respectată, în interesul tuturor cetățenilor”, transmit reprezentanții Poliției Locale Slatina.