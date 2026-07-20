Olt. Weekend cu sute de amenzi. Doi șoferi băuți și fără permis, prinși de polițiști

Polițiștii olteni au aplicat, în weekend, 341 de amenzi în valoare de aproximativ 76.000 de lei și au reținut 21 de permise de conducere, în cadrul unor acțiuni desfășurate pentru creșterea siguranței rutiere și menținerea ordinii publice. Oamenii legii au intervenit la 159 de solicitări, au constatat 14 infracțiuni la regimul rutier și au depistat doi bărbați care conduceau fără permis și sub influența alcoolului, unul dintre aceștia aflându-se la volanul unui autoturism neînmatriculat.

„În acest weekend, polițiștii olteni au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor de violență, depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se preponderent pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În această perioadă, poliţiştii au intervenit la 159 de solicitări, dintre acestea 132 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În cadrul activităţilor desfăşurate, au fost aplicate 341 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 76.000 de lei. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 21 de permise de conducere, dintre care 9 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 de km/h, 3 pentru conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise, iar 9 pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retrase 19 certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale, fiind constatate și 14 infracțiuni la regimul rutier.

În cadrul activităților, la data de 19 iulie a.c., în jurul orei 00:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Piatra-Olt au oprit pentru control, în orașul Piatra-Olt, un autoturism condus de către un bărbat de 45 de ani, din aceeași localitate. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit faptul că bărbatul nu deține pemis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul pe care acesta îl conducea era neînmatriculat. De asemenea, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească pentru prelevarea mostrelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, cercetările fiind continuate pentru stabilirea situației de fapt.

De asemenea, la data de 18 iulie a.c., în jurul orei 20:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Balș au oprit pentru control, în localitatea Morunglav, un autoturism condus de către un tânăr de 34 de ani, din aceeași localitate. În urma verificărilor în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Întrucât emana halenă alcoolică, tânărul a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat o valoare de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus la o unitate spitalicească pentru prelevarea mostrelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul savârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul polițiștilor fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor”, transmit reprezentanții IPJ Olt.