Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Ilie”

Cu ocazia sărbătorii Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, transmite un mesaj despre importanța credinței, unității și valorilor care au consolidat identitatea poporului român de-a lungul istoriei. Parlamentarul evidențiază totodată semnificația Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene, aducând un omagiu militarilor și aviatorilor care contribuie la apărarea țării și îndemnând românii să rămână uniți în jurul credinței, familiei, solidarității și dragostei de patrie.

„Astăzi, 20 iulie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, cunoscut drept Făcătorul de minuni, fiind cel care a adus ploaia după trei ani de secetă. Model de credință și curaj, Sfântul Ilie și-a dedicat întreaga viață slujirii lui Dumnezeu și apărării adevărului și este astăzi ocrotitorul Forțelor Aeriene Române. Sfântul Ilie a devenit simbolul credinței neclintite, al dreptății, iar pilda sa a rămas peste veacuri un îndemn la demnitate și responsabilitate. Exemplul Sfântului Ilie rămâne o lecție despre curajul de a rămâne statornic în convingeri și despre puterea de a lupta pentru credința și binele comunității. Credința și iubirea de țară au reprezentat întotdeauna temelia care ne-a ajutat să trecem peste cele mai grele încercări ale istoriei. Sfântul Ilie a arătat că puterea unui popor nu se măsoară prin bogățiile sale materiale, ci mai ales prin tăria credinței și prin respectul față de valorile care îi definesc identitatea.

Sfântul Ilie este ocrotitorul aviatorilor români și al celor care își desfășoară activitatea sub semnul curajului și al sacrificiului. Astăzi, De Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, adresez întreaga mea recunoștință militarilor, aviatorilor și tuturor celor care, prin misiunea lor, contribuie la apărarea României și la siguranța cetățenilor. În calitate de deputat în Parlamentul României, îi îndemn pe români să păstreze vii valorile care au făcut din poporul român un popor puternic: credința în Dumnezeu, respectul pentru familie, solidaritatea dintre oameni și dragostea față de patria noastră. Sărbătoarea Sfântului Ilie este un prilej de a privi cu încredere spre viitor, fără să uităm rădăcinile care ne definesc. Avem nevoie de unitate pentru a lăsa generațiilor viitoare o Românie mai puternică și mai demnă. Această mare sărbătoare să aducă în fiecare familie sănătate, pace, liniște sufletească și binecuvântarea lui Dumnezeu. La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Ilie! Un popor unit nu poate fi învins!”, este declarația deputatului Țiu.