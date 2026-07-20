Controale pe DN 6. Șoferii sunt verificați pentru viteză, alcool și droguri

Polițiștii olteni desfășoară astăzi, 20 iulie, o amplă acțiune preventivă pe DN 6, unul dintre cele mai circulate și periculoase drumuri din județ. Șoferii sunt verificați cu radare și aparate pentru depistarea consumului de alcool și substanțe psihoactive, iar alături de specialiștii Registrului Auto Român sunt efectuate și controale tehnice ale autovehiculelor. Pe lângă sancționarea abaterilor, oamenii legii urmăresc să îi responsabilizeze pe participanții la trafic și să reducă riscul producerii accidentelor.

„Astăzi, 20 iulie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt desfășoară o acțiune preventivă pe DN 6, un sector de drum intens circulat, unde se înregistrează un risc crescut de evenimente rutiere, în special ca urmare a nerespectării regimului legal de viteză. Activitățile se desfășoară în sistem ‘releu’, pe tronsoanele de drum aflate în competența structurilor rutiere teritoriale, obiectivul principal fiind diminuarea riscului rutier și creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.

Pentru depistarea și sancționarea abaterilor de la normele rutiere, polițiștii utilizează aparate de măsurare a vitezei, precum și dispozitive pentru testarea conducătorilor auto cu privire la consumul de alcool și substanțe psihoactive. De asemenea, conducătorii auto opriți în trafic sunt informați cu privire la importanța adoptării unui comportament preventiv și responsabil la volan, fiind desfășurate activități cu caracter educativ. La acțiune participă și reprezentanți ai Registrului Auto Român, care efectuează verificări tehnice în trafic, în vederea identificării defecțiunilor ce pot afecta siguranța circulației, în special în contextul condițiilor specifice sezonului rece. Polițiștii rutieri reamintesc faptul că respectarea regulilor de circulație reprezintă un factor esențial în prevenirea accidentelor rutiere și în protejarea vieții”, transmit reprezentanții IPJ Olt.