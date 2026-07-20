AJOFM Olt deschide în august patru cursuri gratuite de calificare pentru șomeri

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt va organiza, în luna august 2026, patru programe de formare profesională destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, punând la dispoziție 56 de locuri. Cursurile gratuite pentru șomerii înregistrați în evidențele instituției vizează calificări precum operator introducere, validare și prelucrare date, frizer și manichiurist, oferind participanților șansa de a dobândi competențe cerute pe piața muncii și de a-și crește șansele de angajare.

„La nivel judeţean, în luna august 2026, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt îşi propune să organizeze 4 programe de formare profesională pentru 56 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Principalele ocupaţii, în funcţie de numărul de participanţi, pentru care se vor organiza aceste programe de formare profesională gratuite pentru şomeri sunt: operator introducere, validare si prelucrare date – 14 persoane, frizer – 14 persoane, manichiurist – 28 persoane. Serviciile de formare profesională sunt gratuite pentru şomerii indemnizaţi şi neindemnizaţi înregistraţi în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, iar persoanele care realizează venituri pot urma aceste programe de formare profesională suportând contravaloarea lor. Informații suplimentare despre aceste programe de formare profesională se pot obține la sediul instituției din Slatina, strada Crișan, nr. 31 bis sau la numărul de telefon 0249/438595 tasta 7”, au transmis reprezentanții AJOFM Olt.