Apa noastră cea de toate zilele. Senatorul de Olt Robert Ghiță reacționează!

Despre politicieni se spune că pot face bine și atunci când pot să nu facă nimic. Uneori este mai bine așa, decât atunci când prin acțiunile lor produc răul absolut.

O reacție la proiectul de act normativ prin care statul devine stăpân pe apa din fântânile românilor, inițiat de ministra Mediului, Diana Buzoianu, vine de la senatorul de Olt, Robert Ghiță.

În opinia sa, elaborarea unui astfel de act normativ, menit să limiteze accesul la această resursă, este un atac asupra fiecărui român în parte.

Despre întreaga situație, senatorul Robert Ghiță avertizează. Cetățenii unei țări debusolate, o clasă politică incapabilă să înțeleagă necesitatea unui dialog onest cu cei care plătesc impozite, taxe, oameni ce vor accesul la resursele naturale fără condiții absurde impuse în numele unei alinieri la legislația europeană!

Iată mesajul unui ales oltean, al unui om liber!

„Pentru guvernanții de azi, România nu mai este o țară, ci un teritoriu. Adevărul ne eliberează. Rostind adevărul, ne recăpătăm echilibrul pe care l-am pierdut trăind în minciună, tolerând incompetența și malițiozitatea spoită a celor ajunși pe căi necinstite la cârma statului. Ei înșiși spun despre statul pe care au ajuns să-l birjărească și să-l espolieze că ar fi vorba despre un stat eșuat, un stat debusolat de către propriii conducători. Un stat condus de ONG-uri, nicicum de aleșii poporului.

Numai astfel se poate explica de ce acești reprezentanți ilegitimi ai românilor sunt capabili să confunde onoarea demnității publice cu drogul puterii, să-și satisfacă tot felul de orgolii și fantezii bolnave chinuind milioane de oameni cinstiți, de contribuabili pe care-i amăgesc cu viclenie și cărora le fură viața, sub pretextul că vor să le facă bine. Iată un exemplu exponențial de onegist ajuns la cârma țării fără să fi avut vreo pregătire profesională, cu excepția cursurilor organizate de gheorghe seoroș sau de către ciracii săi, prin străinătate: fosta ministreasă diana-anda buzoianu, numită de către stăpânii si să conducă Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, după ce a periclitat sănătatea publică prin golirea nesăbuită a unor lacuri de acumulare, a pus ochii pe apa de băut din fântânile gospodarilor. Conform unei inițiative politice, această Fata Morgana a guvernului decăzut din drepturi dorește ca toate sursele de apă din România să intre sub controlul fanarioților. După cugetul ei deformat, individa care încă mai bântuie prin guvern dorește ca accesul la apa potabilă și la apa bună de irigat plantele să intre sub controlul unui stat (nici măcar al statului român) și această sursă primară a vieții să fie pusă la cheremul unor lighioane politice, sub amenințarea cu anii grei de ocnă în caz de nesupunere. Este vorba despre aceeași ființă irațională care afirma că românii care irigă culturile cu apă din râu sunt infractori, pentru că fură din apa dăruită planetei de către Marele Creator.

Deocamdată parlamentarii se află în vacanță, iar Guvernul nu are dreptul să aplice asemenea enormități emise de o minte beteagă, deși fostul guvern condus de ilie sărăcie a mai comis astfel de nelegiuiri. Cu proxima ocazie, voi ataca în cadrul legislativului deviațiile de acest fel, iar ca senator denunț public comportamentul samavolnic al guvernului destituit în a cărui componență se manifestă personaje ciudate precum susnumita la care am făcut referire”.

