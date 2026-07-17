PSD Olt: „PNRR este pretextul. Puterea este adevărata miză”

PSD Olt susține, într-un comunicat de presă, că actuala guvernare folosește reformele asumate prin PNRR ca justificare pentru măsuri care urmăresc, în realitate, consolidarea influenței politice și controlul instituțiilor publice. Social-democrații critică situația economică și socială din ultimele luni, invocă reduceri de posturi, falimente și împrumuturi ale statului, și acuză Executivul că grăbește numiri și atribuirea unor contracte publice în timp ce pregătește o nouă lege a salarizării fără consultare publică. În opinia PSD Olt, adevărata miză a actualei puteri nu este implementarea PNRR, ci păstrarea controlului asupra resurselor și funcțiilor din administrația publică.

„Sunt trei luni de când ‘imaculații’ dreptei guvernează singuri România. Se trăiește mai bine? Se respiră mai ușor? Se mănâncă mai ieftin? Au scăzut facturile? Au crescut veniturile? Nu. În schimb, au desființat, de când sunt la guvernare, aproape 15.000 de posturi din Educație, peste 70 de firme intră zilnic în faliment, iar România se împrumută cu 900 de euro pe oră. Acum agită nervos o nouă lege a salarizării pe care nu a văzut-o nimeni, dar care a reușit deja să nemulțumească pe toată lumea: profesori, medici, asistenți, polițiști, pompieri și ceilalți angajați care țin instituțiile acestei țări în picioare. Proiectul nu există, Guvernul nu l-a prezentat, dar vinovatul a fost deja găsit: PSD. Chiar credeți că stau la guvernare din patriotism? Că-și rup hainele de pe ei pentru PNRR și pentru binele României? Un guvern demis are puteri limitate, dar are în continuare pixul pentru contracte, bani publici și numiri.

Haideți să vedem, cu adevărat, de ce nu vor să plece!

La Secretariatul General al Guvernului, un ONG înființat cu doar două luni înainte, fără experiență, dar condus de un apropiat al PNL, a câștigat o licitație de aproximativ 500.000 de euro.

În același timp, au pornit în grabă concursurile pentru managerii unor agenții, deși unele mandate expiră abia peste un an. Selecțiile trebuie încheiate acum, cât încă sunt la butoane, pentru ca mai apoi să le vândă pe unele pe nimic. Contracte pentru digitalizare. Bani pentru ONG-uri de casă. Concursuri pe repede-înainte. Sute de numiri care pot asigura ani întregi de influență. Iar PNRR este folosit drept paravan inclusiv pentru modificări legislative croite în jurul problemelor de integritate ale moraliștilor de serviciu din USR. Aceștia sunt marii „reformatori”: sinecuriști în ambalaj premium, fabricați de trupele de propagandă care transformă fiecare tăiere în curaj, fiecare eșec în reformă și fiecare interes de partid în salvarea României. O sectă în fața căreia până și Călin Georgescu, AUR și toți suveraniștii la un loc par amatori și lipsiți de imaginație. Răzgândeala și ipocrizia bolojanistă susținute agresiv de aplaudacii stridenți ai progresiștilor de laborator au un singur scop: să rămână la putere, să-și rezolve problemele de integritate, să-și numească apropiații și să împartă resursele statului. PNRR este pretextul. Puterea este adevărata miză”, se arată în comunicatul PSD Olt.