Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Mulțumesc, Nadia Comăneci! Ați făcut o țară întreagă mândră și ați demonstrat lumii întregi că România poate da naștere legendelor”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, transmite un mesaj de apreciere la împlinirea a 50 de ani de la primul „10 perfect” din istoria gimnasticii mondiale, evocând întâlnirea avută cu Nadia Comăneci la Slatina. Parlamentarul susține că performanța fostei mari campioane continuă să reprezinte un reper al excelenței, disciplinei și perseverenței, considerând că exemplul acesteia trebuie promovat în rândul tinerilor pentru a-i încuraja să își urmeze visurile și să creadă în propriul potențial.

„Am avut onoarea de a fi prezent la Slatina, alături de una dintre cele mai mari personalități pe care România le-a dăruit lumii – Nadia Comăneci. Pentru mine, această întâlnire a fost un moment de profundă emoție și recunoștință în fața unui om care a scris istorie și a așezat România pe harta marilor performanțe ale lumii.Pe 18 iulie se împlinesc 50 de ani de la primul ’10 perfect’ din istoria gimnasticii mondiale, performanța care a uimit întreaga lume și a schimbat pentru totdeauna sportul internațional. Numele României a răsunat pe toate meridianele, iar cinci decenii mai târziu, acel moment continuă să rămână unic. Performanța Nadiei Comăneci continuă să fie și astăzi un model de inspirație, demnitate și excelență pentru generații întregi. Impactul acelui ’10 perfect’ nu a mai fost egalat în istoria gimnasticii mondiale, iar Nadia continuă să fie simbolul suprem al perfecțiunii, al disciplinei și al curajului. Povestea sa ne învață că talentul deschide drumul, dar munca, sacrificiul și perseverența sunt cele care transformă un vis într-o legendă.

Nadia Comăneci a demonstrat că prin voință, seriozitate și credință în propriile forțe se poate ajunge acolo unde foarte puțini îndrăznesc să viseze. A arătat lumii întregi că un copil din România poate ajunge în vârful lumii și poate scrie istorie prin propriile forțe, făcând această țară mândră. De aceea, cred că avem datoria să le oferim tinerilor astfel de modele. Să îi încurajăm să își urmeze pasiunile și să înțeleagă că marile performanțe nu apar peste noapte, ci sunt rezultatul muncii de zi cu zi. Sportul formează campioni, dar, înainte de toate, formează oameni puternici și responsabili. Îi mulțumesc Nadiei Comăneci pentru tot ceea ce a oferit României. Prin talentul, caracterul și performanțele sale excepționale, a inspirat milioane de oameni și i-a făcut pe români să fie mândri. România are nevoie astăzi de generații care să creadă în propriul potențial și să lupte pentru excelență. La 50 de ani de la primul ’10 perfect’, spun cu toată recunoștința: Mulțumesc, Nadia Comăneci! Ați făcut o țară întreagă mândră și ați demonstrat lumii întregi că România poate da naștere legendelor”, este mesajul deputatului Țiu.