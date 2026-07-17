Asistenții medicali de la Spitalul Județean de Urgență Slatina se specializează pentru îngrijiri mai sigure. Cursuri dedicate utilizării cateterelor periferice

Asistenții medicali de la Spitalul Județean de Urgență Slatina se specializează pentru...

Spitalul Județean de Urgență Slatina continuă investiția în pregătirea personalului medical și organizează, în parteneriat cu Ordinul Asistenților Medicali din România, cursuri de formare dedicate îngrijirii cateterelor periferice, inclusiv a celor folosite în administrarea tratamentelor oncologice. Inițiativa urmărește creșterea siguranței pacienților, prevenirea complicațiilor și aplicarea celor mai noi practici medicale, contribuind astfel la îmbunătățirea calității serviciilor oferite în cea mai mare unitate sanitară din județ.

„Spitalul Județean de Urgență Slatina va organiza, în colaborare cu Ordinul Asistenților Medicali din România, cursuri de formare pentru îngrijirea cateterelor periferice, inclusiv cele utilizate în administrarea citostaticelor. La aceste cursuri vor participa asistenții medicali din cadrul unității noastre medicale.

Mirela Stăncioiu, Director de Îngrijiri Medicale: `Organizăm aceste cursuri pentru creșterea siguranței pacienților noștri și îmbunătățirea calității actului medical. Vorbim de aplicarea corectă a tehnicilor de inserție, îngrijire și monitorizare a cateterelor.

Învățăm să aplicăm cele mai noi recomandări, să prevenim complicațiile și să oferim servicii medicale rapide și eficiente’.

Scopul acestor cursuri îl reprezintă îmbunățirea calității serviciilor medicale și siguranța pacienților noștri. Spitalul Județean de Urgență Slatina are în implementare un amplu program de formare continuă. Suntem aici să facem din bine și mai bine!”, transmit reprezentanții SJU Slatina.