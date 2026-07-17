Amenzi de peste 536.000 de lei după controalele Gărzii de Mediu Olt. Deșeurile abandonate și neregulile de mediu, principalele probleme descoperite în iunie

Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Olt a desfășurat, în luna iunie, 93 de controale la operatori economici și în teren, în urma cărora a aplicat 21 de sancțiuni, dintre care 16 amenzi în valoare totală de 536.500 de lei. Cele mai frecvente abateri au vizat gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, abandonarea acestora în locuri nepermise și nerespectarea obligațiilor de mediu. Deși nu au fost înregistrate incidente sau accidente de mediu, comisarii au impus măsuri obligatorii pentru remedierea deficiențelor și au utilizat inclusiv imagini surprinse cu drona din dotare pentru documentarea controalelor.

„În luna iunie, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Olt, prin cele 4 echipe de comisari, a efectuat un număr total de 93 de inspecții, dintre care 12 inspecții planificate și 81 de inspecții neplanificate.

În ceea ce privește inspecțiile neplanificate, comisarii de mediu au efectuat: 7 controale privind respectarea condițiilorprevăzute în actele de reglementare, un control în urma autosesizării Gărzii Naționale de Mediu, 12 controale ca urmare a unor sesizări/Petiții, 20 de controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu, o inspecție pentru verificarea modului de îndeplinire a obligațiilor stabilite la încetarea activității, 3 controale pentru verificarea realizării măsurilor dispuse în urma controalelor anterioare, 38 de controale desfășurate împreună cu alte autorități, în baza protocoalelor de colaborare încheiate la nivel județean.

În luna iunie nu au fost înregistrate incidente sau accidente de mediu. Principalele neconformități constatate în urma controalelor au fost: gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor deținute sau generate în urma desfășurării activității, abandonarea deșeurilor menajere sau reciclabileîn locuri nepermise, neluarea măsurilor necesare pentru limitarea emisiilor de poluanți în atmosferă, nerespectarea prevederilor autorizației de mediu, neîntocmirea formularelor de transport al deșeurilor. În urma controalelor efectuate au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale, dintre care 5 avertismente și 16 amenzi, în valoare totală de 536 500 lei. Pentru toate deficiențele constatate au fost dispuse măsuri obligatorii, cu termene de realizare. În activitatea de control, comisarii de mediu au beneficiat de sprijinul imaginilor preluate cu sistemul UAV (dronă) aflat în dotarea Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Olt.

Conform prevederilor OUG nr. 46/2025, acțiunile comisarilor și ale personalului Gărzii Naționale de Mediu desfășurate în spații publice, precum și în spații private în care se desfășoară activități cu posibil impact asupra mediului și/sau în situațiile în care există suspiciuni privind săvârșirea unor acte sau fapte care pot conduce la deteriorarea mediului pot fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimțământul persoanelor vizate. Înregistrările foto-audio-video constituie mijloace de probă”, este declarația comisarului șef, Gheorghe Neacșa.

