Slatina. Încep lucrările de reabilitare pe strada Arcului

Șoferii care tranzitează strada Arcului din Slatina trebuie să se aștepte la restricții de circulație începând de astăzi, 16 iulie, când municipalitatea demarează lucrările de frezare a carosabilului pe tronsonul dintre strada Sergent Major Dorobanțu și Centura Basarabilor. Dacă intervențiile se vor desfășura conform programului, vineri, 17 iulie, sectorul de drum va fi închis temporar pentru continuarea lucrărilor.

„Primăria Municipiului Slatina informează cetățenii că, joi, 16 iulie, vor începe lucrările de frezare a carosabilului pe strada Arcului, pe tronsonul cuprins între strada Sergent Major Dorobanțu și Centura Basarabilor. Pe durata intervențiilor, circulația se va desfășura cu restricții, motiv pentru care îi rugăm pe conducătorii auto să circule cu atenție, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile din teren. Vineri, 17 iulie, dacă lucrările se vor desfășura conform graficului, tronsonul va fi închis temporar circulației pentru continuarea lucrărilor. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru sprijinul acordat! Fiecare astfel de intervenție înseamnă încă un pas către drumuri mai bune și un oraș mai sigur pentru toți”, transmit reprezentanții Primăriei Slatina.

