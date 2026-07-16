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Sărbătoare, muzică și tradiții la Spineni de Ziua Comunei

De către
Bogdan Vladu
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Locuitorii comunei Spineni și ai localităților învecinate sunt invitați să participe sâmbătă, 1 august 2026, la cea de-a IX-a ediție a Zilei Comunei Spineni. Evenimentul, organizat în curtea Școlii Gimnaziale Alunișu, va începe la ora 16:00 și va aduce în prim-plan spectacole folclorice, muzică live, activități dedicate copiilor, o seară de dans și numeroase surprize. Primarul Șărpău Dănuț transmite că această sărbătoare este un prilej de a reuni comunitatea și de a celebra tradițiile locale într-o atmosferă de bucurie și bună dispoziție.

„Dragi cetățeni, avem deosebita plăcere să vă invităm să luați parte la a noua ediție a Zilei Comunei SPINENI, un eveniment dedicat comunității noastre, tradițiilor locale și bucuriei de a fi împreună! Este un moment de sărbătoare pentru toți locuitorii comunei noastre și a locuitorilor comunelor invecinate, care doresc sa ne fie alături. Ne dorim să fim împreună pentru a celebra această zi specială. Vă așteptăm cu drag și voie bună!”, este mesajul primarului Șărpău Dănuț.

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