Două zile de sărbătoare la Bobicești de Zilele Comunei 2026

Comuna Bobicești va deveni, în perioada 19-20 iulie 2026, gazda unuia dintre cele mai importante evenimente ale verii din județul Olt. Primăria și Consiliul Local Bobicești organizează o nouă ediție a Zilelor Comunei Bobicești, un eveniment care promite două zile pline de muzică, tradiții, momente festive și spectacole pentru toate vârstele. Îndrăgita interpretă Vasia Oprea a transmis un mesaj emoționant publicului, invitându-i pe oameni să ia parte la eveniment: „Dragii mei, cu mare bucurie vă dau întâlnire duminică, 19 iulie, în comuna Bobicești, județul Olt, începând cu ora 17:00! Vă aștept să petrecem împreună. Mulțumesc pentru invitație, Ionela Bambbu și Costi Bambbu!”

Prima zi a manifestărilor, duminică, 19 iulie, va începe la ora 17:00, iar pe scenă vor urca artiști apreciați ai muzicii populare și de petrecere: Vasia Oprea, Sanda Argint, Maria Constantin, Adela Ivănescu și Gabriel Liu. Pe lângă programul artistic, organizatorii au pregătit și momente speciale dedicate comunității. Vor fi premiate cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie, în semn de respect pentru familiile care reprezintă un model de stabilitate și devotament, precum și cea mai vârstnică persoană din comuna Bobicești. Seara se va încheia într-o notă spectaculoasă, cu un impresionant show de lasere și un foc de artificii, pregătite să transforme centrul comunei într-un adevărat spectacol de lumină.

Distracția continuă și luni, 20 iulie, tot de la ora 17:00, când publicul se va bucura de recitalurile susținute de Lorena Potârcă, Ionuț și Doinița Dolănescu, Isabela Ivan, Luiza Tudor, Alex Enache și instrumentistul Zidaru Viorel. Evenimentul va pune în valoare și talentul tinerei generații prin prestațiile Tarafului de copii de la Morunglav și ale Ansamblului Oltenași-Bobicești, formații care promovează și păstrează autenticitatea folclorului românesc. Întregul spectacol va fi prezentat de Lili Bălăceanu.