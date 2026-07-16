Copiii din Slatina au învățat, prin exemple practice și dialoguri interactive, cum să fie în siguranță în trafic

În plină vacanță de vară, 35 de copii din Slatina au participat la o lecție interactivă de educație rutieră organizată de polițiștii Serviciului Rutier Olt și ai Biroului Siguranța Școlară, la Biblioteca Județeană „Ion Minulescu”. Cei mici au aflat cum să traverseze corect strada, ce reguli trebuie să respecte atunci când merg cu bicicleta, trotineta sau rolele și cum să recunoască principalele indicatoare rutiere. Prin exemple practice și dialoguri adaptate vârstei lor, polițiștii au urmărit să le formeze copiilor deprinderi care să îi ajute să evite accidentele și să adopte un comportament responsabil în trafic.

„La data de 15 iulie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt, împreună cu polițiștii Biroului Siguranța Școlară, au desfășurat o activitate de informare și educație rutieră la Biblioteca Județeană ‘Ion Minulescu’ din municipiul Slatina. Activitatea a reunit 35 de elevi, cărora le-au fost prezentate, într-un mod interactiv și adaptat vârstei lor, principalele reguli de circulație pe care trebuie să le respecte pentru a se deplasa în siguranță. Polițiștii au discutat cu cei mici despre: modul corect de traversare a drumului public și regulile de circulație aplicabile pietonilor, măsurile de siguranță ce trebuie respectate atunci când folosesc trotineta, bicicleta sau rolele, semnificația principalelor indicatoare și semne de circulație, precum și importanța respectării semnalizării rutiere.

Prin exemple practice și dialoguri interactive, copiii au fost încurajați să adopte un comportament preventiv și responsabil în trafic, pentru a evita implicarea în accidente rutiere. Inspectoratul de Poliție Județean Olt desfășoară constant activități de educație rutieră și de prevenire, având ca obiectiv creșterea gradului de siguranță a tuturor participanților la trafic, în special a copiilor, categorie vulnerabilă la riscurile din mediul rutier. Siguranța începe cu responsabilitatea! Respectarea regulilor de circulație poate salva vieți”, transmit reprezentanții IPJ Olt.