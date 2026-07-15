Slatina. Locul de joacă de pe strada Crișan, complet reabilitat

Primăria Slatina anunță finalizarea lucrărilor de reabilitare a locului de joacă de pe strada Crișan, un spațiu care, după o perioadă îndelungată de degradare, a fost modernizat și adus la standardele actuale de siguranță și calitate. Reprezentanții administrației locale spun că investițiile în infrastructura destinată copiilor și familiilor vor continua pentru ca fiecare copil să aibă un loc în care să se joace în siguranță.

„Încă un loc de joacă readus la viață pentru copiii Slatinei! După ani în care a fost lăsat în paragină, alt loc de joacă din municipiu a fost complet reabilitat și adus la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate. Este vorba despre spațiul de joacă de pe Strada Crișan, unde copiii se pot bucura din nou de un loc modern, sigur și prietenos, iar părinții au liniștea că cei mici se joacă într-un mediu adaptat nevoilor lor. Pentru administrația coordonată de primarul Mario De Mezzo, investițiile în copii și în familiile tinere reprezintă o prioritate. Fiecare loc de joacă reabilitat înseamnă mai mult decât echipamente noi, înseamnă grijă pentru comunitate, pentru siguranța celor mici și pentru calitatea vieții în cartierele Slatinei. Continuăm să transformăm, pas cu pas, spațiile publice ale orașului, pentru ca fiecare copil să aibă un loc în care să se joace în siguranță, iar fiecare familie să se bucure de un oraș tot mai frumos și mai primitor”, transmit reprezentanții Primăriei Slatina.