Poboru. Tradițiile oltenești revin în prim-plan la „Firul de Aur din Lada cu Zestre Străbună”

Poboru. Tradițiile oltenești revin în prim-plan la „Firul de Aur din Lada...

În prima sâmbătă a lunii august, comuna Poboru va deveni punctul de întâlnire al iubitorilor de folclor și tradiții autentice. Pe 2 august 2026, începând cu ora 16:00, centrul localității va găzdui evenimentul „Firul de Aur din Lada cu Zestre Străbună”, o manifestare dedicată valorificării patrimoniului cultural și promovării identității populare din județul Olt.

Pe scena amenajată în centrul comunei vor evolua artiștii Ansamblului Folcloric Profesionist „Doina Oltului”, alături de tinerii interpreți și dansatori ai ansamblului „Zestrea Poboranilor”, AnaMaria Vanesa Călina, Codruț Nastasia, Tania Dascălu și Andrada Brătoi, pregătiți de instructorul coregraf Ana Mirela Răduleanu. Atmosfera va fi completată de prestațiile ansamblurilor „Brâulețul” din Bărăști, „Brebenașii” din Brebeni, „Florile Vediței” din Vedea, precum și ale Grupului Vocal „Florile Oltului” din Scornicești, formații recunoscute pentru păstrarea și promovarea autenticității folclorului oltenesc.

Ediția din acest an îi aduce în fața publicului pe îndrăgiții interpreți Cristi Bănățeanu, Eugenia Filip, Adina Roșca, Cătălin Doinaș și Aurel Moldoveanu, iar organizatorii anunță că spectatorii vor avea parte și de alte momente-surpriză.

„Cât mi-o da Dumnezeu sănătate și cetățenii funcția, voi duce această sărbătoare mai departe! Vă așteptăm cu drag!”, a declarat edilul.