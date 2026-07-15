Drumul județean Potcoava-Perieți, complet asfaltat

Modernizarea drumului județean DJ 546C Potcoava-Perieți a ajuns într-o etapă importantă, după ce a fost asfaltat și ultimul tronson de 1,7 kilometri, astfel că întreaga șosea, cu o lungime de peste șase kilometri, beneficiază acum de un covor asfaltic nou. Proiectul continuă cu amenajarea șanțurilor, podețelor și drumurilor laterale, investiția fiind finanțată prin Programul Național „Anghel Saligny”.

„În această săptămână a fost asfaltat și ultimul tronson de 1,7 kilometri, iar partea carosabilă are acum asfalt nou pe întreaga lungime de 6,011 kilometri. Pentru locuitorii din zonă, asta înseamnă deja condiții mai bune de circulație, mai multă siguranță și un drum modern, care susține dezvoltarea comunităților din zonă. Proiectul continuă în perioada următoare cu amenajarea șanțurilor, a drumurilor laterale și a podețelor. Investiția este finanțată prin Programul Național ‘Anghel Saligny’ și face parte dintr-un amplu program de modernizare a infrastructurii rutiere județene. Prin același program, Consiliul Județean Olt modernizează alte două drumuri județene, DJ 643 Bobu–Voineasa–Balș și DJ 703C Cungrea–Verguleasa (sat Poganu), aflate în diferite etape de implementare. Împreună, cele trei investiții vizează aproape 42 de kilometri de drumuri județene. Ținem cu Oltul prin investiții în drumuri mai bune, siguranță și dezvoltarea comunităților județului”, transmit reprezentanții CJ Olt.