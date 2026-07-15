Cătălin Rotea, reales președinte al Organizației PSD Balș

Primarul orașului Balș, Cătălin Rotea, a fost revalidat în funcția de președinte al Organizației PSD Balș, în urma votului colegilor de partid. Edilul le-a mulțumit pentru încrederea acordată, accenduând că noul mandat îl responsabilizează și îl motivează să continue proiectele de dezvoltare a orașului și de creștere a calității vieții locuitorilor. Totodată, acesta a transmis mulțumiri conducerii PSD Olt, în frunte cu Marius Oprescu, pentru sprijinul oferit, reiterând promisiunea de a merge mai departe cu seriozitate, unitate și responsabilitate în beneficiul comunității din Balș.

„Am fost reconfirmat în funcția de președinte al Organizației PSD Balș. Le mulțumesc colegilor mei pentru încrederea acordată și pentru susținerea de care am beneficiat în toată această perioadă. Acest vot mă responsabilizează și mai mult și reprezintă un angajament pentru continuarea proiectelor dedicate dezvoltării orașului Balș și îmbunătățirii vieții oamenilor din comunitatea noastră. Îi mulțumesc lui Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt și al PSD Olt, precum și colegilor din conducerea județeană, pentru că au fost alături de noi la Balș. Mergem înainte, cu seriozitate, unitate și responsabilitate, pentru Balș și pentru fiecare cetățean al orașului nostru”, este mesajul primarului orașului Balș, Cătălin Rotea.