Slatina. Cinema sub cerul liber pe Esplanadă

Slătinenii sunt invitați să petreacă serile de vară în fața marelui ecran, odată cu debutul evenimentului „Caravana Filmului Românesc – Cartea și Filmul”. Între 17 iulie și 9 august, Esplanada din Slatina va găzdui nouă proiecții gratuite de filme românești consacrate, programate în trei weekenduri consecutive. Prima serie de proiecții aduce în fața publicului producțiile „Veronica”, „Călătoriile lui Pin-Pin” și „Maria Mirabela”, toate difuzate de la ora 21:00, într-un eveniment dedicat familiilor și iubitorilor cinematografiei românești.

„Vara aceasta, Slatina devine cinematograf sub cerul liber! În serile de vară ce vor urma, Esplanada se va transforma într-un loc în care generații întregi își vor da întâlnire în fața marelui ecran, iar farmecul filmului românesc prinde din nou viață. Primăria Municipiului Slatina vă invită la ‘Caravana Filmului Românesc – Cartea și Filmul’, un eveniment dedicat cinematografiei românești, cu acces gratuit pentru toți. Timp de trei weekenduri, între 17 iulie și 9 august, vă așteptăm la 9 seri speciale de proiecții, cu filme care au emoționat generații și care continuă să facă parte din patrimoniul cultural al României.

Primul weekend aduce pe marele ecran:

17 iulie – Veronica

18 iulie – Călătoriile lui Pin-Pin

19 iulie – Maria Mirabela

Toate proiecțiile încep la ora 21:00, pe Esplanada Slatina. Acest proiect înseamnă mai mult decât filme. Înseamnă seri petrecute împreună, copii care descoperă povești nemuritoare, părinți și bunici care retrăiesc emoțiile copilăriei și un oraș care își redescoperă bucuria de a trăi cultura în aer liber. Luați-vă familia, prietenii și buna dispoziție, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe Esplanadă!”, transmit reprezentanții Primăriei municipiului Slatina.