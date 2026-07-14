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Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Caracal, pe primul loc în județul Olt la promovabilitatea la Bacalaureat

De către
Bogdan Vladu
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Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Caracal a obținut cea mai bună rată de promovare la examenul de Bacalaureat din județul Olt, înregistrând un procent de 93,88%. Rezultatul plasează unitatea de învățământ pe primul loc la nivel județean, în timp ce un alt liceu din municipiu, Liceul „Ioniță Asan”, se regăsește în top 10 al clasamentului, demonstrând performanțele înregistrate de învățământul caracalean.

„Liceul Teoretic ‘Mihai Viteazul’ din Caracal, cu o promovabilitate la bacalaureat de 93,88%, este anul acesta pe primul loc în Județul Olt. Felicităm echipa managerială, profesorii și absolvenții care ne fac mândri cu performanțele lor. Municipiul Caracal mai are un liceu în top zece după criteriul ‘promovabilitate la bacalaureat’. Este vorba despre Liceul ‘Ioniță Asan’”, transmit reprezentanții Primăriei municipiului Caracal.

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