Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Caracal, pe primul loc în județul Olt la promovabilitatea la Bacalaureat

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Caracal a obținut cea mai bună rată de promovare la examenul de Bacalaureat din județul Olt, înregistrând un procent de 93,88%. Rezultatul plasează unitatea de învățământ pe primul loc la nivel județean, în timp ce un alt liceu din municipiu, Liceul „Ioniță Asan”, se regăsește în top 10 al clasamentului, demonstrând performanțele înregistrate de învățământul caracalean.
Acasă Administrație Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Caracal, pe primul loc în județul Olt...