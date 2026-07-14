Au venit americanii la Consiliul Județean

Consiliul Județean Olt a fost gazda unei întâlniri de lucru cu o echipă mixtă de specialiști români și americani în cooperare civil-militară, dedicată îmbunătățirii colaborării dintre administrația publică și structurile de apărare. Discuțiile au vizat o comunicare mai eficientă între instituții, schimbul rapid de informații și stabilirea unor proceduri clare de intervenție, astfel încât autoritățile să poată răspunde mai bine în situații de criză și să ofere un plus de siguranță comunităților din județul Olt.

„Consiliul Județean Olt a găzduit vizita unei echipe mixte româno-americane, formată din specialiști români în cooperare civil-militară și specialiști americani în Afaceri Civile, în cadrul unui demers dedicat consolidării cooperării interinstituționale și creșterii capacității de răspuns în situații de criză. Discuțiile au avut în centru consolidarea colaborării dintre administrația publică și structurile de apărare, prin comunicare directă, transparență, schimb rapid de informații și proceduri clare de intervenție.

În situații de criză, capacitatea instituțiilor de a acționa coordonat poate face diferența. De aceea, astfel de parteneriate sunt esențiale pentru creșterea rezilienței instituționale și pentru siguranța comunităților din județul Olt. Consiliul Județean Olt susține parteneriatele bazate pe încredere, responsabilitate și deschidere către dialog, pentru o administrație mai bine pregătită să răspundă provocărilor actuale”, transmit reprezentanții CJ Olt.