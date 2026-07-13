ITM Olt a descoperit zeci de nereguli în transporturile rutiere

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a identificat 29 de neconformități în urma unei campanii de control desfășurate în trimestrul al doilea al anului 2026 în domeniul transporturilor rutiere de marfă și călători. În urma celor 26 de verificări, inspectorii au aplicat 18 avertismente și două amenzi în valoare totală de 7.500 de lei, cele mai frecvente probleme vizând instruirea deficitară a angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă, lipsa evaluării unor riscuri profesionale și nerespectarea obligațiilor privind prevenirea accidentelor de muncă.

„În trimestrul II al anului 2026, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat Campania națională în domeniul transporturilor rutiere interne de marfă şi călători, privind respectarea de către angajatori şi lucrători a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă, cod CAEN 49. Obiectivele campaniei: Reducerea numărului de accidentaţi, în accidente de muncă, în sectorul Transporturilor rutiere interne de mărfuri şi transport de călători în anul 2026; Identificarea de către toţi angajatorii a riscurilor asociate operaţiunilor de încărcare/descărcare, transport călători şi stabilirea măsurilor preventive necesare; Respectarea de către toţi angajatorii/transportatorii, a instrucţiunilor privind verificarea tehnică a autovehiculelor înainte de plecarea în cursă.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 26 controale, în urma cărora au fost constatate 29 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate 18 avertismente şi 2 amenzi în valoare de 7500 lei. Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă:

Instruire incompletă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; Neidentificarea unor riscuri de accidentare sau îmbolnăvire profesională; Neactualizarea planului de prevenire şi protecţie; Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă incomplete; Depăşirea termenului legal de efectuare a controlului medical periodic”, transmite inspector șef, Constantin Cristian Ungureanu.