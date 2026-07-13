Gigel Știrbu, decalogul de luni dimineață

O zi cu încărcătură politică în România, astăzi sunt anunțate negocieri, discuții la Palatul Cotroceni pentru formarea unei majorități parlamentare cât și pentru desemnarea unui premier.

Discuțiile au loc pe fondul crizei politice începută în primele zile ale lunii mai, atunci când cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin intermediul unei moțiuni de cenzură, inițiată de PSD, votată și de parlamentarii AUR. Înaintea întâlnirilor programate pentru astăzi, în contextul crizei, deputatul PNL Gigel Știrbu arată, într-o declarație publică, principalele direcții ale liberalilor înainte de discuțiile ce vor urma peste câteva ore la Cotroceni, acolo unde rezolvarea conflictului este o problemă pe care președintele Nicușor Dan o are de rezolvat. „Astăzi, la Palatul Cotroceni, președintele României va discuta cu liderii partidelor pro-occidentale pentru identificarea unei formule de guvernare. Este un moment important pentru România. Dar este și un moment în care fiecare dintre noi trebuie să spună limpede ce crede. Eu o spun fără ezitare. Sunt liberal, nu de ieri sau de careva luni, sunt unul dintre acei oameni care și-au petrecut o mare parte din viață luptând împotriva modului în care PSD a înțeles să conducă această țară. Am criticat public PSD când era puternic, îl critic și astăzi,iar convingerile mele nu se schimbă în funcție de negocieri, de calcule politice sau de împărțirea unor funcții. Din acest motiv, indiferent de consecințele și intelegerile politice ce se vor degaja astazi la Palatul Cotroceni, eu nu voi susține și nu voi vota un guvern din care să facă parte PSD. Nu din ură, ci din convingere, pentru că eu cred că, în ultimii 36 de ani, PSD poartă o responsabilitate majoră pentru direcția în care a ajuns România. În opinia mea, acest partid a construit un model de guvernare care a încurajat dependența de stat, a alimentat clientelismul politic și a frânat reforme pe care România le-a amânat prea mult.

Prea multe instituții au fost transformate în instrumente de influență politică și foarte multe funcții au fost împărțite pe criterii de loialitate, nu de competență. Prea mulți bani publici au fost cheltuiți fără eficiență ca să nu spunem furați pe față, multe reforme au fost promise și abandonate, și de fiecare dată când România părea că poate schimba direcția, același sistem a găsit resurse pentru a se conserva. România nu are nevoie de încă o formulă prin care problemele sunt amânate,țara noastră are nevoie de reformă reală și de un stat suplu, de administrație eficientă, de investiții și de respect pentru banul public, de meritocrație și de curajul de a spune că unele practici politice trebuie să rămână definitiv în trecut.

Știu că vor exista voci care vor spune că ‘nu există altă soluție’, că ‘interesul național cere compromisuri’, că ‘politica înseamnă negocieri’. Dar există și un moment în care compromisul încetează să mai fie compromis și devine renunțare la propriile principii. Nu cer nimănui să fie de acord cu mine și nu pretind că dețin adevărul absolut. Aceasta este convingerea mea, formată în zeci de ani de implicare politică și de observare a modului în care a fost administrată România. Cred că Partidul Național Liberal s-a născut pentru a reforma România, nu pentru a administra, din nou, un compromis permanent cu PSD. Cred că liberalismul înseamnă libertate, responsabilitate, economie deschisă, instituții puternice și respect pentru contribuabil și mai cred că România are nevoie de o ruptură autentică de vechile practici politice, nu de încă o formulă în care aceleași partide își împart puterea. Dacă unii vor considera această poziție radicală, eu îmi asum. Colegilor mei, care nu ar fi de acord cu acesta perspectiva, le spun doar atât, au vrut sa ne schimbe Presedintele Partidului, au vrut să ne ia partidul cu totul, au dat jos Guvernul din care faceau parte, folosesc Puterile statului pentru a distruge PNL si toate astea pentru a salva cel mai toxic si corupt partid postdecembrist. Putem sa girăm noi astfel de manifestari? Cred ca exista un singur răspuns, NU! Pentru că există momente în istoria unei națiuni în care neutralitatea și tăcerea nu mai sunt opțiuni! Și tocmai de aceea spun astăzi, răspicat: Nu voi susține niciodată, prin votul meu, un guvern din care să facă parte PSD. Aceasta nu este doar o opțiune politică, este o chestiune de conștiință si in definitiv, cred ca asta e adevaratul patriotism! Și apropo’s, pentru a miiiiiiiiiiiiia oară, criza actuală este produsul PSD cu voie din DEAL!”