ATENTAT EȘUAT SAU… ?!

În timp ce mai citeam despre EL, mi-am amintit „O ÎNTÂMPLARE” de care nu „s-a vorbit” niciodată. EA s-a petrecut în 1971, când a avut loc aniversarea a 150 de ani de la REVOLUȚIA lui TUDOR VLADIMIRESCU. Deși în ROMÂNIA n-a existat niciodată o opoziție puternică „ÎMPOTRIVĂ-I”, ci doar unele acuze timide și stupide, ÎNTÂMPLAREA DE ATUNCI rămâne în ARHIVE ca un ATENTAT EȘUAT…
AȘADAR – IUNIE 1971…
Pe stadionul „REPUBLICII”, după turneul asiatic de 24 de zile al lui NICOLAE CEAUȘESCU a fost organizată o mare adunare populară și un spectacol grandios pentru aniversarea a 150 de ani de la „epopeea TUDOR VLADIMIRESCU” (atunci se putea).
A fost o uriașă manifestare de masă, cu spectacol omagial, cu defilarea călare a marilor VOIEVOZI prin fața lui NICOLAE CEAUȘESCU. În atare situație, măsurile de securitate erau excepționale, cu mobilizarea a numeroase forțe. OFIȚERUL care „observa” perimetrul exterior din nordul stadionului era undeva într-o locație de lângă FACULTATEA de ZOOTEHNIE și MEDICINĂ VETERINARĂ. „Transmisiunea” sa asupra „cazului” a fost ascultată, însă, de ION STĂNESCU, președintele CONSILIULUI SECURITĂȚII STATULUI, care a avut stația de radio de pe autoturism deschisă. În acest fel, acesta a auzit toate convorbirile legate de eveniment.
Așadar, la un moment dat, au fost observate „trei persoane” ce se îndreptau către COLINA din partea de NORD a stadionului. Prin binoclu s-a putut observa că o persoană era ÎNARMATĂ, estimându-se că era cu o PUȘCĂ MODEL „Z.B.”, iar persoana avea un chipiu de uniformă, culoare MARO, cum aveau paznicii contractuali.
S-au instalat pe o poziție FAȚĂ în FAȚĂ cu TRIBUNA OFICIALĂ, dar la o distanță apreciabilă, ceva mai mult decât lățimea stadionului.
De urgență, prin radio-telefonul „STORNO”, ofițerul a transmis: „EXTREMĂ URGENȚĂ! TREI PERSOANE, dintre care UNA ÎNARMATĂ, se îndreaptă spre latura de NORD a stadionului „REPUBLICII”, au ajuns aproape de vârful valului de pământ”.
CINEVA a răspuns uluit: „EȘTI NEBUN, CINE EȘTI? ÎȚI DAI SEAMA CE SPUI? CINE EȘTI, DE UNDE VORBEȘTI?”, iar altcineva a cerut: „REPETĂ! REPETĂ MESAJUL!”
„TREI PERSOANE, din care una ÎNARMATĂ, înaintează târâș pe vârful colinei nordice a stadionului, cu vădită intenție de a nu fi observate și ocupă poziție cu vizibilitate spre stadion. Au luat poziția pe burtă culcat. Persoana înarmată ține arma de uluc, cu mâna stânga întinsă în față”.
Imediat a sosit la postul de observare al ofițerului în cauză un SUPERIOR din OPERAȚIA FILAJULUI, s-a convins și a dirijat o ECHIPĂ DE FILORI pentru reținerea celor trei persoane și scoaterea lor de acolo.
Cele ÎNTÂMPLATE, fiind ascultate de demnitarul ION STĂNESCU, au fost socotite UN ACT DE EROISM și ofițerul în cauză a fost felicitat, citat prin ORDIN DE ZI și premiat cu echivalentul a două salarii, ceea ce foarte rar se întâmpla.
Evenimentul nu s-a comentat și „trebuia uitat” cât mai repede, socotit fiind ATENTAT EȘUAT, căci „DISPOZITIVUL nu a fost PENETRAT”, cum se întâmpla UNEORI cu FLORI și SCRISORI.