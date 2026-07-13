Arun Tudoroiu, pugilistul de la CSM Slatina l-a învins pe campionul mondial din Uzbekistan, Abdulazis Jurakuliv

Boxerul CSM Slatina, Arun Tudoroiu, a reușit una dintre cele mai importante victorii ale carierei, după ce l-a învins în primul tur al Turneului Internațional „Golden Belt”, de la Brăila, pe uzbekul Abdulazis Jurakuliv, campion mondial en titre. Succesul obținut în fața unui adversar cu un palmares impresionant arată progresul sportivului slătinean și nivelul ridicat al pregătirii sale, reprezentând totodată un rezultat de prestigiu pentru clubul din Slatina și pentru boxul românesc.
„Victorie de prestigiu pentru CSM Slatina la Turneul Internațional ‘Golden Belt’. Boxul slătinean confirmă încă o dată valoarea școlii de performanță de la CSM Slatina. Sportivul Arun Tudoroiu a obținut o victorie remarcabilă în primul tur al Turneului Internațional ‘Golden Belt’, competiție care se desfășoară în această perioadă la Brăila. Pugilistul legitimat la CSM Slatina l-a învins pe Abdulazis Jurakuliv, campion mondial din Uzbekistan, după o prestație de excepție, demonstrând curaj, maturitate și o excelentă pregătire tehnico-tactică. Succesul obținut în fața unui adversar cu un palmares impresionant reprezintă una dintre cele mai importante victorii din cariera lui Arun și confirmă nivelul ridicat al pregătirii alături de lotul național. Felicitari, Arun! Suntem alături de tine în continuare!”, transmit reprezentanții CSM Slatina.