AJOFM Olt deschide înscrierile pentru absolvenții promoției 2026 aflați în căutarea unui loc de muncă

Absolvenții promoției 2026 din județul Olt au la dispoziție 60 de zile de la finalizarea studiilor pentru a se înregistra la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt. Demersul este obligatoriu pentru cei care vor să beneficieze de indemnizația de șomaj și le oferă acces gratuit la servicii de consiliere profesională, mediere pe piața muncii și măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă. Instituția atrage atenția că depășirea termenului legal duce la pierderea dreptului la indemnizație, chiar dacă absolvenții se pot înscrie ulterior în evidențele agenției pentru a beneficia de celelalte servicii de ocupare.

„Absolvenții de învățământ sunt așteptați să se înregistreze în evidenţele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, pentru a beneficia de serviciile gratuite de informare și consiliere profesională, de mediere a muncii, precum și de alte măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă.

Potrivit prevederilor legii, absolvenţii trebuie să se prezinte la Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt în termen de 60 de zile de la absolvire, pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă, ca etapă prealabilă şi obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv pentru obținerea indemnizației de şomaj.

Conform Ordinului Ministerului Educației nr. 3.463/04.03.2025 privind structura anului şcolar 2025-2026, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie la data de 5 iunie 2026. Absolvenţii de liceu promoţia 2025-2026, care nu au promovat examenul de bacalaureat se pot prezenta la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, în vederea înregistrării, în perioada 06 iunie – 04 august (inclusiv) în zilele lucrătoare.

În situaţia în care unii tineri mai au corigențe, şi nu au situaţia încheiată la toate materiile, aceştia se pot prezenta în interval de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigenţă. În acest sens adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifica data promovării examenului de corigenţă.

Indemnizaţia de şomaj se va acorda de la data de 05 august 2026, în situaţia în care cererea va fi inregistrată în termen de 10 zile de la expirarea celor 60 de zile de la absolvire (05 august – 14 august 2026 în zilele lucrătoare) sau de la data înregistrării cererii de acordare a indemnizaţiei de şomaj dacă cererea este înregistrată după expirarea celor 10 zile.

Dacă absolvenţii aflaţi în una din situaţiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire (06 iunie – 04 august 2026), ei pot să se prezinte în continuare în vederea înregistrării ca persoană în căutarea unui loc de muncă/șomeri neindemnizați, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.

În cazul absolvenților de școli profesionale anul scolar se incheie pe 26 iunie 2026, de aceea termenul de 60 de zile în care trebuie să se prezinte ca persoane în cautarea unui loc de muncă este in perioada 27 iunie – 25 august 2026 (inclusiv) în zilele lucrătoare, iar indemnizația de șomaj se va acorda de la data de 26 august, în situaţia în care cererea va fi inregistrată în termen de 10 zile de la expirarea celor 60 de zile de la absolvire (26 august – 04 septembrie 2026 in zilele lucratoare) sau de la data înregistrării cererii de acordare a indemnizaţiei de şomaj dacă cererea este înregistrată după expirarea celor 10 zile.

În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia aceștia trebuie să se înregistreze la Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, curge de la data promovării examenului de licenţă. În cazul în care un absolvent de studii superioare, nu s-a înregistrat în termen de 60 zile de la examenul de licență, persoana în cauză nu va avea dreptul la indemnizaţie de şomaj, dar în schimb va putea să beneficieze de serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de formare profesională gratuite dacă se înregistrează în evidenţa agenției pentru ocupare.

Pentru a se îregistra tinerii din județul Olt se pot adresa la agențiile locale și punctele de lucru din :

– Slatina, str. Crișan, nr.31 bis

– Caracal, str. Toma Rușcă, nr.3

– Balș, str. Nicolae Bălcescu, bl.152, ap.1 si 3

– Corabia, str. T. Vladimirescu, nr.52

– Drăgănești Olt, str. N.Titulescu,nr.137,bl.F,sc.A,parter

Indemnizația de șomaj pentru absolvenți:

– se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni;

– este o sumă lunară în cuantum de 330 lei/luna;

– se acordă de la data expirării perioadei de 60 de zile de la absolvire.

ATENTIE!

Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, urmează o forma de învăţământ”, transmit reprezentații AJOFM Olt.