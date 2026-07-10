Voineasa. Noua școală este finalizată

Primarul comunei Voineasa, Liviu Anuța, anunță finalizarea lucrărilor la noua școală din localitate, un proiect considerat esențial pentru dezvoltarea comunității. Noua unitate de învățământ le va oferi elevilor condiții moderne și sigure pentru desfășurarea procesului educațional, fiind dotată cu săli de clasă spațioase și luminoase, accesibilitate pentru toți copiii și facilități adaptate standardelor actuale.



„Lucrările de construcție a noii școli din localitatea noastră au fost finalizate cu succes. Acest obiectiv important pentru comunitate oferă copiilor noștri un spațiu modern, sigur și adaptat cerințelor actuale ale procesului educațional.

Clădirea este realizată la standarde moderne, cu săli de clasă luminoase, acces facil pentru toți elevii și condiții optime pentru desfășurarea activităților didactice. Noua școală reprezintă o investiție în educație și în viitorul generațiilor tinere din comuna noastră”, este mesajul primarului Liviu Anuța.