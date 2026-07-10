Loctrans Slatina cumpără energie electrică la un preț mai mic decât anul trecut. 605 lei/MWh, după o nouă achiziție prin Bursa Română de Mărfuri

Loctrans Slatina va plăti 605 lei/MWh pentru energia electrică necesară în următoarea perioadă contractuală, în urma unei achiziții realizate prin Bursa Română de Mărfuri. Potrivit directorului general Florin Duca, este al doilea an consecutiv în care societatea obține un preț mai avantajos decât ofertele primite de la furnizori și chiar mai mic decât cel negociat anul trecut, de 626,62 lei/MWh. Conducerea companiei susține că rezultatul a fost posibil datorită monitorizării pieței, unei strategii asumate de a aștepta un moment mai favorabil pentru tranzacție și implicării echipei care a pregătit procedura de achiziție.



„Al doilea an consecutiv în care Loctrans obține un preț mai bun la energia electrică prin Bursa Română de Mărfuri!

Astăzi am participat la Bursa Română de Mărfuri pentru achiziția energiei electrice necesare Loctrans pentru următoarea perioadă contractuală. La preluarea mandatului meu, energia electrică era achiziționată la un preț plafonat prin măsurile adoptate de stat. După expirarea plafonării, furnizorul existent ne-a transmis o ofertă de aproximativ 840 lei/MWh. Am considerat că Loctrans nu trebuie să accepte automat acel preț și am decis să achiziționăm energia prin Bursa Română de Mărfuri. A fost o decizie inspirată. Anul trecut am obținut un preț de 626,62 lei/MWh, semnificativ mai bun decât oferta primită. Contractul expiră la sfârșitul acestei luni, iar astăzi am revenit la BRM pentru o nouă tranzacție.

La prima sesiune nu am acceptat oferta primită. Am decis să mai așteptăm, asumându-ne un risc calculat. Piața energiei este volatilă, iar în această perioadă a anului prețurile sunt, de regulă, ridicate. Nimeni nu poate garanta că următoarea ofertă va fi mai bună, însă experiența de anul trecut și analiza pieței ne-au determinat să avem răbdare. Astăzi, această strategie a dat din nou rezultate. Loctrans va achiziționa energia electrică la prețul de 605 lei/MWh, mai mic decât cel obținut anul trecut. Poate pentru unii este doar o cifră. Pentru mine, este încă o dovadă că atunci când urmărești permanent piața, analizezi atent fiecare decizie și îți asumi responsabilitatea, rezultatele apar. Le mulțumesc colegilor din Loctrans care au pregătit documentația necesară desfășurării acestei proceduri. În spatele fiecărei decizii există și o echipă care își face datoria cu seriozitate. Nu putem controla prețul energiei. Dar putem controla modul în care o cumpărăm. Rezultatele nu se obțin prin declarații. Se obțin prin decizii”, este mesajul directorului general Loctrans, Florin Duca.