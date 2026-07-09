Primarul comunei Icoana, Valentin Miu: „Ne ținem de cuvânt și ducem proiectul la bun sfârșit”

Lucrările de asfaltare pe drumul comunal DC 98, către satul Ursoaia, au fost reluate, după o perioadă de întrerupere care a stârnit numeroase întrebări din partea locuitorilor. Primarul comunei Valentin Miu susține că investiția nu a fost abandonată, în ciuda întârzierilor, și dă asigurări că proiectul va fi finalizat. Edilul le mulțumește cetățenilor pentru răbdare și susține că modernizarea infrastructurii rutiere rămâne o prioritate pentru dezvoltarea comunei.

„V-am spus că nu renunțăm și ne ținem de cuvânt! După o perioadă de așteptare și multe întrebări din partea dumneavoastră, astăzi (n.r. 7 iulie) au fost reluate lucrările de asfaltare pe DC 98 – Ursoaia. Am spus de la început că acest proiect va fi dus la bun sfârșit și nu am renunțat nicio clipă. Au existat întârzieri, dar important este că astăzi utilajele sunt din nou la lucru, iar investiția merge mai departe. Le mulțumesc tuturor celor care au avut răbdare și au avut încredere că nu vom abandona acest proiect. Pentru mine, fiecare drum modernizat înseamnă condiții mai bune pentru oameni și încă un pas înainte pentru dezvoltarea comunei noastre. Continuăm. Construim. Ne ținem de cuvânt”, este mesajul primarului Valentin Miu.