Centrul Multifuncțional din Balș îi invită pe copii, părinți și bunici la o proiecție gratuită a filmului de animație „Luca”, o producție Disney-Pixar apreciată pentru povestea sa despre prietenie, curaj și aventură. Filmul va rula vineri, 10 iulie, de la ora 11:00, iar accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile.
Cei interesați își pot rezerva locurile apelând numărul de telefon 0768 692 119.
Acasă Actualitate „Luca” ajunge pe marele ecran la Balș. Proiecție gratuită pentru întreaga familie