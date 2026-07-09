ITM Olt: „Hărțuirea la locul de muncă este interzisă prin lege, iar angajatorii au obligația să o prevină”

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt derulează o campanie de informare dedicată angajatorilor și salariaților, prin care atrage atenția asupra obligațiilor legale privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex și a hărțuirii morale la locul de muncă. Instituția evidențiază că orice formă de intimidare, umilire, discriminare sau comportament abuziv este sancționată de lege, iar angajatorii trebuie să implementeze proceduri clare de prevenire, raportare și soluționare a acestor situații, pentru a asigura un mediu de lucru sigur și bazat pe respectarea demnității fiecărui angajat.

„Inspectoratul Teritorial de Munca Olt desfășoară o Campanie de informare a angajatorilor și lucrătorilor despre identificarea și combaterea hărțuirii la locul de muncă. Ce este hărțuirea la locul de muncă?

– orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condiţiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnităţii angajatului, prin afectarea sănătăţii sale fizice sau mentale al acestuia;

– orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnităţii, integrităţii fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajaţi, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru.

Fiecare angajat are dreptul la un loc de muncă lipsit de acte de hărţuire morală. Niciun angajat nu va fi sancţionat, concediat sau discriminat, direct sau indirect, inclusiv cu privire la salarizare, formare profesională, promovare sau prelungirea raporturilor de muncă, din cauză că a luat atitudine atunci când a fost supus hărţuirii morale la locul de muncă. Angajaţii care săvârşesc acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă răspund disciplinar, în condiţiile legii şi ale regulamentului intern al angajatorului. Răspunderea disciplinară nu înlătură răspunderea contravenţională sau penală a angajatului pentru faptele respective. Angajatorul are obligaţia de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii şi combaterii actelor de hărţuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unităţii de sancţiuni disciplinare pentru angajaţii care săvârşesc acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă.

Care este cadrul legal? H.G. nr. 970/2023 prin care a fost aprobata Metodologia privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, Legea nr.53/2003 rep – Codul Muncii, Codul Penal, O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

Cum poți recunoaște hărțuirea?

– Fizică – atingeri nedorite, agresiune, intimidare

– Verbală – insulte, remarci jignitoare, comentarii cu conotație sexuală

– Non-verbală – gesturi, priviri insistente, materiale ofensatoare

– Psihologică – presiune constantă, discreditare, excludere

Exemple frecvente:

– glume sau comentarii repetate despre aspect, viață personală sau sex

– mesaje insistente sau nepotrivite

– invitații repetate, nedorite

– amenințări directe sau indirecte legate de carieră

– sugestii că promovarea depinde de favoruri

Aceste comportamente sunt interzise prin lege.

Ce poți face?

– poți semnala direct comportamentul nedorit

– poți informa superiorul ierarhic

– poți depune o sesizare internă (scrisă sau verbală)

– poți apela la instituțiile competente

Legea îți oferă dreptul de a fi protejat și de a-ți apăra demnitatea.

Care sunt responsabilitățile angajatorului?

Aceștia trebuie să:

– implementeze metodologia privind prevenirea hărțuirii

– elaboreze ghiduri interne adaptate organizației

– organizeze instruiri anuale pentru angajați

– creeze proceduri clare de raportare și soluționare a sesizărilor interne”, se arată în comunicatul ITM Olt.