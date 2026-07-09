Canalizarea din Brebeni, finalizată în proporție de 97%

Rețeaua de canalizare din comuna Brebeni a ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 97%, iar ultimele lucrări necesare pentru punerea în funcțiune a sistemului vizează alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare, montarea contoarelor, refacerea șanțurilor și betonarea zonelor din fața proprietăților. Primarul Florea Cîrstea susține că, în ciuda unei întârzieri de nouă luni la debutul proiectului, investiția va fi finalizată în termenul prevăzut în contract, subliniind că aceasta reprezintă un pas esențial pentru modernizarea comunei și îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor.
„Dragi locuitori ai comunei Brebeni, astăzi (n.r. 8 iulie) doresc să vă prezint stadiul celui mai important proiect de infrastructură aflat în execuție în comuna noastră – proiectul de înființare a rețelei de canalizare. Încă de la începutul acestui proiect, mi-am asumat în fața dumneavoastră un angajament clar: indiferent de dificultățile întâmpinate, lucrările la rețeaua de canalizare vor fi duse la bun sfârșit în termenul prevăzut prin contract. Deși execuția lucrărilor a început cu o întârziere de aproximativ 9 luni, nu am renunțat nicio clipă la acest obiectiv. Am urmărit personal evoluția șantierului, am discutat cu executantul și am făcut tot ceea ce a ținut de administrația locală pentru ca această investiție atât de importantă pentru comuna noastră să fie finalizată la timp. Astăzi, pot spune cu satisfacție că promisiunea făcută a fost respectată.
Conform contractului de execuție, perioada de desfășurare a lucrărilor este 25 iulie 2025 – 31 iulie 2026, iar investiția este realizată în proporție de aproximativ 97%. În prezent au mai rămas de finalizat racordarea la rețeaua de energie electrică a stațiilor de pompare și montarea contoarelor electrice, etape esențiale pentru punerea în funcțiune a întregului sistem, precum si betonarea din fața fiecărei proprietați și refacerea șanturilor. Pe data de 7 iulie 2026, am participat la o videoconferință de lucru alături de domnul ministru al Dezvoltării, Cseke Attila și de doamna secretar de stat Carmen Moraru, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, unde au fost prezentate problemele tehnice și dificultățile întâmpinate privind racordarea la rețeaua de energie electrică a stațiilor de pompare (SPA), legate de montarea contoarelor electrice. Sunt ultimele etape necesare pentru punerea în funcțiune a întregului sistem, iar toate demersurile sunt concentrate pentru ca acestea să fie finalizate cât mai curând.
Rezultatele acestui proiect sunt deja vizibile: 17.690 metri liniari de conductă de canalizare, 910 branșamente executate, 350 cămine de vizitare realizate. În spatele acestor cifre se află oamenii, muncitori care au lucrat zi de zi, indiferent de vreme, echipe tehnice, specialiști și toți cei care au contribuit la realizarea acestui proiect. Le mulțumesc pentru efortul depus și pentru profesionalismul de care au dat dovadă. Vă mulțumesc dumneavoastră consătenilor mei care, din proprie inițiativă, ați pregătit și oferit o masă caldă muncitorilor aflați pe șantier. Un gest de suflet care demonstrează că respectul pentru muncă, solidaritatea și omenia sunt valori care ne definesc și de care putem fi mândrii în comuna Brebeni! Vă mulțumesc de asemenea, tuturor locuitorilor comunei Brebeni pentru răbdare și înțelegere pe întreaga perioadă a lucrărilor,știu că nu a fost ușor și că au existat disconfort și inconveniente, însă rezultatul este o investiție de care vor beneficia generațiile de astăzi și cele care vor urma. Canalizarea nu înseamnă doar conducte și cămine de vizitare, înseamnă un pas important spre modernizarea comunei Brebeni, condiții de trai mai bune, protejarea mediului și o investiție care va contribui la dezvoltarea localității pentru mulți ani de acum înainte. Vă asigur că voi continua să urmăresc îndeaproape finalizarea ultimelor etape ale acestui proiect și să îmi respect angajamentele asumate față de dumneavoastră. Împreună construim Brebeniul pe care ni-l dorim cu toții!”, este mesajul primarului comunei Brebeni, Cîrstea Florea.