ALRO marchează 50 de ani de la primul „10 perfect”. Invitat special, Nadia Comăneci

ALRO marchează 50 de ani de la primul „10 perfect”. Invitat special,...

Slatina va găzdui în data de 16 iulie 2026, începând cu ora 16:00, un eveniment cu o puternică încărcătură simbolică, dedicat performanței și valorilor care definesc sportul de înalt nivel. Comitetul Olimpic și Sportiv Român, ALRO și ASES organizează evenimentul aniversar „Împreună pentru Excelență”, având-o ca invitată specială pe legenda gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci. Manifestarea marchează împlinirea a 50 de ani de la primul „10 perfect” din istoria gimnasticii, performanță care a schimbat pentru totdeauna istoria sportului și a transformat-o pe Nadia Comăneci într-un simbol al excelenței la nivel mondial.

Evenimentul este dedicat în special copiilor din comunitatea ALRO, organizatorii propunând un program care pune în prim-plan perseverența, disciplina și puterea exemplului personal. Prin întâlnirea cu una dintre cele mai importante personalități ale sportului românesc și mondial, tinerii vor avea ocazia să descopere povestea unei campioane care continuă să inspire generații întregi. Evenimentul va avea loc joi, 16 iulie 2026, începând cu ora 16:00, pe Stadionul ALRO, situat pe Strada Milcov nr. 1, în Slatina.

Programul evenimentului

15:00 – Acces presă

16:00 – 16:30 – Deschiderea oficială

16:30 – 17:00 – Moment special Nadia Comăneci: dialog inspirațional și sesiune de întrebări din partea copiilor

17:00 – 17:30 – Ceremonia de premiere a copiilor de către Nadia Comăneci

17:30 – 18:30 – Demonstrații sportive, momente artistice și încheierea evenimentului