Deputatul Gigel Știrbu: „Viitorul nu se importă. Viitorul se construiește. În România. Pentru România”

Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, susține că România se află într-un moment de cotitură pentru industria națională, apreciind că posibilitatea salvării combinatului Azomureș de către o companie românească reprezintă o premieră în ultimii 36 de ani. Parlamentarul declară că valorificarea resurselor naturale în economia internă, prin investiții în producție și relansarea marilor capacități industriale, poate genera locuri de muncă, sprijin pentru agricultură și dezvoltare economică sustenabilă, evidențiind că viitorul țării trebuie construit prin producție și valoare adăugată create în România.

„Timp de 36 de ani am privit cum marile platforme industriale ale României au fost închise, vândute, abandonate sau lăsate să se stingă încet, sub privirile nepăsătoare ale celor care au condus această țară. Astăzi, pentru prima dată după Revoluție, România are șansa ca o companie românească să salveze de la dispariție unul dintre cele mai importante simboluri ale industriei chimice naționale: Azomureș. Acest lucru nu a apărut din întâmplare ci este rezultatul unei viziuni care spune că resursele României trebuie să lucreze pentru România. Că gazul românesc nu trebuie să plece doar ca materie primă, ci trebuie transformat aici, acasă, în produse cu valoare adăugată, locuri de muncă și prosperitate. Cred că implicarea decisivă a premierului Ilie Bolojan în susținerea acestui proiect arată ce înseamnă o guvernare care privește dincolo de următorul ciclu electoral. O guvernare care înțelege că marile companii de stat nu trebuie să fie simple surse de venit la buget, ci motoare de dezvoltare economică, capabile să contribuie direct la bunăstarea românilor.



Dacă România își valorifică inteligent gazul natural, îl transformă în produse fabricate aici și susține industria care creează valoare, atunci câștigă întreaga societate: angajații, fermierii, economia și statul român. Astăzi vorbim despre Azomureș. Mâine trebuie să vorbim despre toate marile capacități industriale pe care România le poate readuce la viață prin investiții, management performant și viziune. Țările puternice nu trăiesc doar din consum ci produc. Iar România are obligația să redevină o țară care produce, exportă și creează prosperitate pentru propriii cetățeni. Azomureș nu înseamnă doar o fabrică, înseamnă mii de familii, înseamnă agricultură, înseamnă securitate economică și valoare adăugată creată aici, în România, folosind resursele României. De prea mult timp exportăm materie primă și importăm produse finite, plătind de două ori: o dată prin pierderea locurilor de muncă și încă o dată prin prețurile mai mari pe care le suportă cetățenii și fermierii români. Viitorul nu se importă. Viitorul se construiește. În România. Pentru România”, este mesajul deputatului Știrbu.

