Spitalul Județean de Urgență Slatina. Un gest de solidaritate aduce speranță familiilor cu bebeluși prematuri

Mamele care își veghează copiii născuți prematur și internați în Secția de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Slatina au primit un sprijin concret prin proiectul „Start sănătos în viață din prima zi”. Derulat în parteneriat cu Asociația „Educație pentru viitor sănătos”, demersul a inclus oferirea unor pachete cu produse destinate nou-născuților, un gest menit să aducă alinare și speranță familiilor aflate într-o perioadă dificilă.

„Când o mamă aflată lângă incubatorul în care se află bebelușul ei prematur, zâmbește și are speranță, atunci putem spune că facem din bine și mai bine, dar nu singuri, ci împreună cu oameni cu suflet care vor să ofere un început mai bun în viată, pentru fiecare copil.

Asociația ‘Educație pentru viitor sănătos’ a oferit mămicilor pachete cu produse pentru nou-născuți. Proiectul ‘Start sănătos în viată din prima zi’ s-a desfășurat în colaborare cu Spitalul Județean de Urgență Slatina și cu personalul medical al Secției Neonatologie. Le mulțumim tuturor celor care aleg să se implice, care aleg să facă parte din comunitatea noastră formată din pacienți, medici și personalul de suport. Noi suntem aici pentru Slatina, pentru județul Olt!”, transmit reprezentanții SJU Slatina.